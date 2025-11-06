A “estar orgullosos de ser mineros” y “dejar la timidez”: la arenga de altos ejecutivos al mundo del cobre chileno

En un distendido panel, el presidente de la ICA dijo que la demanda global exigirá una Escondida al año hasta 2050 y llamó a agilizar permisos: “¿O nos vamos a farrear la oportunidad?”.

“Lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar orgullosos de lo que hacemos: ¡somos mineros y estamos orgullosos de ser mineros!”. Esas fueron las primeras palabras de una verdadera arenga que hizo el presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz, durante su intervención en el Seminario Visión 360° organizado por Siemens.

El chileno -hombre clave en las negociaciones con EEUU para que el país no fuera afectado por los aranceles al metal- participó en un panel con otros grandes íconos de la industria minera local: la presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau; el country manager de Freeport-McMoRan, Mario Larenas; y el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, Juan Pablo Schaeffer, quien hizo de moderador.

El tema principal era la innovación y el crecimiento sostenible, pero derivó en un análisis mucho más íntimo y de camaradería, en medio de la oportunidad de Chile ante la demanda global por los minerales críticos. “Orgullo minero”, “dejar la timidez” y “comunicar más nuestro aporte”, fueron ideas que se repitieron entre los panelistas tras haber expuesto sobre los aportes cualitativos y cuantitativos de sus firmas en sus respectivos territorios.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Tenemos que construir como industria el orgullo de lo mucho que hemos contribuido. La minería le cambió la cara a Chile a partir de la década de los ‘90 y tenemos que dejar de ser tímidos”, envalentonó por su parte Larenas. “Salgamos de nuestras regiones y contémosle a todo el mundo que podemos convertir en un mejor lugar los lugares donde operamos, en particular Chile”.

Fue allí que Díaz recogió el guante y, con fuerza, siguió: “Nosotros no estamos en la industria extractiva, estamos en la industria transformativa. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, porque estamos transformando el mundo, generando un elemento -el cobre- que estará presente en la humanidad por generaciones. Es mucho más que simplemente un negocio: hacemos el bien y tenemos que estar orgullosos, porque si no, nadie lo va a hacer”.





Sapo de Phillippi, especie en peligro que Minera El Abra ayuda a preservar.

Una Escondida por año

El líder de la ICA remarcó que el mundo produce actualmente 27 millones de toneladas de cobre al año y que de aquí a 2050 la demanda llegará a 50 millones. “¿De dónde lo vamos a sacar? Necesitamos una Mina Escondida al año de aquí a 2050. Mi llamado sería a tener permisos rápidos. No pido que se flexibilicen, pero hay que tener celeridad. Espero que con la nueva ley se ejecuten de buena manera, porque lo que Chile necesita es eso, ¿o nos vamos a farrear la oportunidad de ser parte de esos 23 millones de toneladas que podemos producir?”.

Entusiasmado, Díaz enumeró las propiedades únicas del metal, como su conducción eléctrica y térmica, durabilidad, capacidad de ser reciclado en un 100%, el que sea anticorrosivo, antimicrobiano, entre otras. Fue tan increíble el listado, que el moderador bromeó con que Gina Ocqueteau dejaría el litio para ir a trabajar al mundo del cobre. La presidenta de SQM respondió: “Yo, Juan Ignacio, me ofrezco para ser tu manager” -despertando risas y aplausos-. “¡El próximo presidente de Codelco!”, agregó Ocqueteau refiriéndose a Díaz.

Tras el panel, DF le consultó si le preocupaba la aprobación de China al acuerdo Codelco-SQM: “No puedo decir nada... Tengamos fe”.

El sapito de Philippii

El ambiente estaba distendido y, a propósito de las innovaciones en sus respectivas compañías y la vinculación con el territorio, Larenas de Freeport contó un particular caso impulsado por Minera El Abra en el Salar de Ascotán, desde donde la faena extrae agua.

“Ahí hay una especie en peligro, el sapo de Philippii, y resulta que tenía muchas dificultades para reproducirse, y a alguien se le ocurrió algo muy simple: establecer una estructura, una especie de refugio, que parece que generó las condiciones adecuadas para que esas ranitas pasaran de siete reproducciones al año… a 30”.

Al retomar el tema original, el country manager de la norteamericana en el país enfatizó que la innovación es mejorar procesos, independiente de la herramienta que se utilice, y que su invitación a las organizaciones es a “estar permanentemente viendo soluciones, pero también a no enamorarse de ellas, porque a veces hay soluciones que sirven en un minuto y después se convierten en un problema”.

Inversión y regulación fueron los principales puntos en el panel de energía