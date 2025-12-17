Codelco celebra que Corte acogiera querella por capítulos contra exjueza Ángela Vivanco: se le perjudicó en $ 17 mil millones
Según la estatal, la decisión del tribunal "ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia que junto al Ministerio Público hemos exhibido en diferentes instancias y audiencias del proceso".
Noticias destacadas
"Codelco valora la resolución dictada hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco".
Así parte la declaración pública de la cuprera estatal, principal afectada por la llamada "trama bielorrusa". Según la compañía, la decisión del tribunal de alzada permite que la investigación penal continúe conforme a derecho, y "ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia que junto al Ministerio Público hemos exhibido en diferentes instancias y audiencias del proceso".
"Como empresa del Estado y parte afectada, Codelco ha sufrido un perjuicio relevante a su patrimonio de más de $ 17 mil millones y, con ello, al patrimonio de todos los chilenos", expresó la firma.
De acuerdo a la estatal, la querella expone la existencia de actuaciones "reiteradas y anómalas", que la sentencia califica como "indicios graves y concordantes", en las que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, "habría intervenido en distintos momentos del proceso, incluyendo la aceleración inusual de resoluciones y decisiones que beneficiaron al Consorcio Belaz Movitec".
Codelco afirma que desde que se detectaron las irregularidades en 2023, la firma ha actuado "de manera diligente y proactiva". Luego de que la estatal fuera reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, la empresa sostiene que ha colaborado activamente con ella, "aportando todos los antecedentes con que cuenta, solicitando diligencias que generaron importantes líneas de investigación, compareciendo en cada instancia, ejerciendo las acciones legales que corresponden y colaborando activamente con la Fiscalía y las instituciones competentes para contribuir al esclarecimiento íntegro de los hechos".
"Codelco seguirá colaborando con esta investigación, reafirmando su compromiso con la ética pública y la transparencia", afirmó la compañía.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete