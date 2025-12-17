Codelco celebra que Corte acogiera querella por capítulos contra exjueza Ángela Vivanco: se le perjudicó en $ 17 mil millones

Según la estatal, la decisión del tribunal "ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia que junto al Ministerio Público hemos exhibido en diferentes instancias y audiencias del proceso".

"Codelco valora la resolución dictada hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco".

Así parte la declaración pública de la cuprera estatal, principal afectada por la llamada "trama bielorrusa". Según la compañía, la decisión del tribunal de alzada permite que la investigación penal continúe conforme a derecho, y "ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia que junto al Ministerio Público hemos exhibido en diferentes instancias y audiencias del proceso".

"Como empresa del Estado y parte afectada, Codelco ha sufrido un perjuicio relevante a su patrimonio de más de $ 17 mil millones y, con ello, al patrimonio de todos los chilenos", expresó la firma.

De acuerdo a la estatal, la querella expone la existencia de actuaciones "reiteradas y anómalas", que la sentencia califica como "indicios graves y concordantes", en las que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, "habría intervenido en distintos momentos del proceso, incluyendo la aceleración inusual de resoluciones y decisiones que beneficiaron al Consorcio Belaz Movitec".

Codelco afirma que desde que se detectaron las irregularidades en 2023, la firma ha actuado "de manera diligente y proactiva". Luego de que la estatal fuera reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, la empresa sostiene que ha colaborado activamente con ella, "aportando todos los antecedentes con que cuenta, solicitando diligencias que generaron importantes líneas de investigación, compareciendo en cada instancia, ejerciendo las acciones legales que corresponden y colaborando activamente con la Fiscalía y las instituciones competentes para contribuir al esclarecimiento íntegro de los hechos".

"Codelco seguirá colaborando con esta investigación, reafirmando su compromiso con la ética pública y la transparencia", afirmó la compañía.