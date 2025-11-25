Así fueron los intensos tres días en que BHP intentó frustrar el mega acuerdo del cobre en que las minas de Chile juegan un papel clave

La sorpresiva propuesta -y su capitulación casi instantánea- del Grupo BHP para comprar Anglo American Plc e impedir que completara su fusión de US$ 60.000 millones con la canadiense Teck Resources Ltd. dejó atónitos a inversionistas, banqueros y ejecutivos rivales.

El jueves por la noche, la mayor minera del mundo intentó descaradamente frustrar uno de los acuerdos más grandes de la historia de la industria. Sin embargo, tan solo tres días después, la oferta ya estaba desestimada.

La propuesta de última hora del Grupo BHP para comprar Anglo American Plc e impedir que la empresa más pequeña completara su fusión de US$ 60.000 millones con la canadiense Teck Resources Ltd. -que en Chile combinará a Collahuasi y Quebrada Blanca- dejó atónitos a inversionistas, banqueros y ejecutivos rivales, especialmente porque el gigante de las materias primas había insistido durante los últimos 18 meses en que había "superado" su último intento fallido de adquirir Anglo, con sede en Londres.

La sorpresiva decisión y la capitulación casi instantánea suscitaron dudas sobre la estrategia de BHP y su confianza en sus planes de crecimiento independientes en el cobre, un metal que los gobiernos de todo el mundo consideran cada vez más crucial y cuya oferta será escasa en los próximos años.

Sin embargo, la compañía también ha recibido elogios de algunos inversionistas por su disposición a retirarse una vez más en lugar de arriesgarse a pagar de más por un acuerdo. Este relato de la última oferta de BHP por Anglo American y su rápida reversión se basa en conversaciones con una docena de personas familiarizadas con la situación, quienes pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada. Representantes de ambas compañías declinaron hacer comentarios.

Una última oportunidad

Para BHP y su director ejecutivo, Mike Henry, el intento simplemente representó una última oportunidad para negociar un acuerdo amistoso para adquirir un grupo de minas de cobre que ha codiciado durante mucho tiempo, según algunas fuentes. Las operaciones de Anglo en Sudamérica se encuentran entre las mejores del sector y fueron el factor clave del fracaso del intento de BHP el año pasado.

"Existe una sensación general de 'ahora o nunca'", afirmó Tiago Rodrigues Lourenco, gestor de fondos de Aberdeen Group Plc, cuyos fondos poseen acciones tanto de Anglo como de BHP. "Tras la fusión, la complejidad de adquirir Anglo-Teck será mucho mayor, y sería un activo mucho más valioso para cualquier nuevo postor que intentara adquirirla en su totalidad".

Anglo también ha dedicado el último año y medio a mejorar y simplificar su negocio, incluyendo la salida del negocio sudafricano de platino, que BHP no quería adquirir. Cuando Anglo anunció en septiembre que había acordado una fusión con Teck, las principales empresas de la industria vieron la posibilidad de que dos codiciados objetivos de cobre se les escaparan. Los accionistas de Anglo y Teck votarán sobre la fusión el 9 de diciembre, dentro de tan solo dos semanas.

Oferta premium y llamadas

Y así, BHP tomó la iniciativa. Un pequeño equipo liderado por el director ejecutivo Henry y la directora de desarrollo Catherine Raw elaboró ​​una oferta compuesta principalmente por acciones, pero que también incluía un componente en efectivo, según personas familiarizadas con el asunto.

La oferta era por la totalidad de Anglo, con una prima sobre el precio actual de las acciones, lo que, según el equipo de BHP, debería ser más atractivo que el acuerdo de prima cero anunciado por Anglo y Teck. Las empresas no han revelado la valoración, pero dos personas familiarizadas con el asunto afirmaron que valoraba las acciones de Anglo cómodamente por encima de las 30 libras esterlinas, frente al precio de cierre del jueves de 27,36 libras esterlinas.

También era significativamente más sencilla que la propuesta de BHP del año pasado, que exigía que Anglo se dividiera parcialmente antes de ser adquirida, y que la empresa rechazó en su momento por considerarla excesivamente compleja. Por coincidencia, ejecutivos de ambas compañías asistieron a eventos en torno al G-20 durante la semana pasada en Sudáfrica, cuyo gobierno era visto como uno de los principales obstáculos para la anterior oferta de BHP por Anglo.

BHP contactó a Anglo durante la semana pasada, antes de enviar la propuesta formal y detallada al consejo de administración de Anglo a última hora del jueves o a primera hora de la mañana del viernes en Australia, donde la empresa más grande tiene su sede.

Anglo alertó a Teck sobre el desarrollo el viernes, dejando a su nuevo socio y a sus asesores esperando con ansiedad el desenlace de la situación.

El consejo de administración de Anglo se reunió en línea para debatir la propuesta, comparándola con los beneficios que ofrece el acuerdo con Teck, que permitiría a ambas empresas generar ahorros y eficiencias al combinar sus gigantescas minas de cobre y las de sus vecinos en Chile. El director ejecutivo, Duncan Wanblad, se comunicó desde Sudáfrica, donde su agenda incluía una cena a la que asistió el presidente Cyril Ramaphosa.

BHP esperaba que sus propuestas se mantuvieran en secreto para tener tiempo de convencer a Anglo y evitar que se repitiera el rechazo público del año pasado. Sin embargo, el domingo por la mañana, Bloomberg informó sobre el enfoque de BHP, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Poco después, Anglo informó a la empresa más grande que no estaba interesada. El consejo había decidido que el acuerdo con Teck seguía siendo su mejor opción.

Para BHP, solo había una respuesta, según personas familiarizadas con el asunto: la empresa se retiraría de inmediato. La minera más grande del mundo aún siente las cicatrices de su prolongado y público intento de convencer a Anglo el año pasado; esta vez, la propuesta solo funcionaría si Anglo se interesaba desde el principio en negociar un acuerdo amistoso.

El consejo y la gerencia de BHP también eran muy conscientes de cómo un proceso prolongado, con pocas posibilidades de éxito, socavaría su propia trayectoria de crecimiento.

BHP tiene enormes opciones de crecimiento en el cobre, incluyendo nuevas minas en Australia y Argentina, así como el aumento de la producción en su mina Escondida, la más grande del mundo. Aun así, estos proyectos son costosos, incluso para una empresa del tamaño de BHP, y hacen poco para compensar las caídas en su producción a corto plazo.

Sin acuerdo

A última hora de la noche del domingo en Londres, y antes de la apertura de los mercados australianos, BHP emitió un escueto comunicado en el que indicaba que había decidido no llegar a un acuerdo con Anglo tras las conversaciones preliminares. Según las normas de adquisiciones del Reino Unido, esto significa que tiene prohibido presentar una oferta por la compañía durante los próximos seis meses, salvo en circunstancias específicas.

Las condiciones ofrecidas por BHP no han sido publicadas por ninguna de las partes, lo que ha dejado a los inversores de Anglo preguntándose qué se podría haber ofrecido por su compañía.

"Tendría que ser una prima bastante razonable, ya que la combinación Anglo-Teck ofrece ventajas, en nuestra opinión", declaró George Cheveley, gestor de cartera de la gestora de activos Ninety One, propietario de acciones de Teck y Anglo.

Personas cercanas a BHP afirman que la oferta fue seria y convincente, y que superó la que Anglo rechazó hace 18 meses.

Sin embargo, desde la perspectiva de Anglo, también existían riesgos significativos asociados a la negociación de un acuerdo principalmente accionario, dada la alta dependencia de BHP del mineral de hierro y su continuo conflicto con China por las ventas de este ingrediente para la fabricación de acero.

Los precios del cobre han subido un 24% este año tras una serie de reveses en minas clave de todo el mundo, lo que ha contribuido a impulsar las acciones de Anglo en relación con las de BHP debido a su mayor exposición al metal para cableado. En cambio, el mineral de hierro ha ganado menos del 5%.

Mientras los inversores aún asimilaban el rápido giro de los acontecimientos el lunes y solicitaban más información a las empresas, algunos accionistas de BHP afirmaron que les habría preocupado la valoración y el riesgo de que BHP pagara de más.

"Esto pone de relieve lo difícil que es realizar fusiones y adquisiciones de cobre en el entorno actual", declaró Jamie Hannah, subdirector de inversiones y mercados de capitales de Van Eck Associates Corp., con sede en Sídney y accionista de BHP. "Siempre iba a ser difícil".