Avanza creación del distrito minero Andina-Los Bronces: obtiene luz verde de autoridades de libre competencia de China, Brasil, Corea y Chile

El plan conjunto acordado por Codelco y Anglo American para coordinar la explotación de los yacimientos vecinos, permitiría sumar 120 mil toneladas de cobre promedio al año.

El histórico plan minero conjunto entre Codelco y Anglo American para integrar las operaciones de Andina y Los Bronces avanzó un paso clave en su materialización tras recibir las autorizaciones de libre competencia en Chile y en mercados internacionales, incluyendo China, Brasil y Corea del Sur.

La luz verde de los respectivos organismos era parte de los requisitos del acuerdo suscrito por ambas gigantes mineras en septiembre de 2025, cuando las gigantes mineras firmaron el pacto definitivo para implementar lo comprometido en el Memorando de Entendimiento (MoU) anunciado en ferebro del mismo año.

“Este avance confirma el valor de la colaboración entre compañías líderes para desarrollar de mejor manera los grandes distritos mineros de Chile. En Codelco estamos impulsando una estrategia de crecimiento basada en asociaciones que nos permite compartir riesgos, acelerar el desarrollo de proyectos y capturar mayores beneficios. El acuerdo con Anglo American permitirá liberar un mayor potencial del distrito Andina-Los Bronces y generar valor por varias décadas", comentó el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

Y agregó: "Las decisiones que tomamos hoy en minería tienen efectos de largo plazo y este proyecto es una muestra de cómo la cooperación puede traducirse en más producción, más eficiencia y más valor para nuestro país”.

La iniciativa entre ambas compañías contempla coordinar conjuntamente la explotación y procesamiento de los dos yacimientos vecinos, ubicados en la cordillera de la zona central del país, con el objetivo de optimizar el uso de infraestructura y capacidades existentes.

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Este paso permitirá incrementar la producción del distrito en cerca de 120 mil toneladas adicionales de cobre fino en promedio anual entre 2030 y 2051, liberando aproximadamente 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en ese período, con menores costos unitarios y sin requerir grandes inversiones adicionales.

Cabe destacar que Andina produjo 181.700 toneladas de cobre fino en 2025, mientras que Los Bronces totalizó 164.600 toneladas. De cumplirse el ajuste adicional de 120.000 toneladas, la producción combinada del distrito se ubicaría entre las cinco principales minas de cobre a nivel mundial, superando las 450 mil toneladas al año.

Según han expuesto ambas empresas, además de aumentar la producción del distrito, el plan permitirá generar al menos US$ 5.000 millones en valor adicional antes de impuestos para ambas compañías, resultado de las sinergias derivadas de una planificación minera integrada en uno de los distritos de cobre más relevantes del mundo.

Como parte de la implementación del acuerdo, ambas empresas avanzan en el cronograma del proyecto, que incluye las etapas de tramitación ambiental y la constitución de una entidad que coordinará la operación del Plan Minero Conjunto, responsable de optimizar la planificación minera y el uso de la capacidad de procesamiento de ambas faenas.