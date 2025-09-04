Barrick avanza en simplificación societaria en Chile y matriz local absorbe brazo que opera mina Zaldívar

La operación integró Compañía Minera Zaldívar Ltda. en Inversiones Barrick Conosur SpA, que aumentó su capital mediante la emisión de 57,1 millones de acciones.

Barrick dio un nuevo paso en el reordenamiento de su estructura en Chile. Según un extracto publicado en el Diario Oficial, la minera canadiense protocolizó la fusión por incorporación de Compañía Minera Zaldívar Ltda. en Inversiones Barrick Conosur SpA, la cual subsistirá como sociedad absorbente, quedando disuelta Zaldívar Ltda. sin liquidación.

“Barrick Chile está avanzando en una simplificación societaria que no modifica su participación en proyectos u operaciones en el país”, explicó la compañía a DF. De esta forma, pasará a operar su participación del 50% en la mina Zaldívar -donde tiene de socio a Antofagasta Minerals con el otro 50%-, bajo la sociedad Inversiones Barrick Conosur.

El movimiento del segundo mayor productor de oro del mundo implica que la matriz local asume íntegramente activos y pasivos de la absorbida, elevando su capital social desde US$ 3.826 millones a US$ 3.883 millones, gracias al aporte de US$ 57,1 millones que representaban el capital pagado de la faena de cobre ubicada en la Región de Antofagasta. Para reflejar el traspaso, Inversiones Barrick Conosur emitió 57.141.434 nuevas acciones, suscritas por Barrick Gold (Zaldívar) 2 Ltd.

El documento consigna además un ajuste contable por US$ 2.552 millones en concepto de goodwill, que rebajó el capital de la absorbida previo a la operación. Asimismo, se especifica que la propia Inversiones Barrick Conosur ya poseía un 14,6% del haber social de Zaldívar Ltda., por lo que ese porcentaje no implicó efecto patrimonial adicional.

Tras la fusión, la distribución accionaria de Inversiones Barrick Conosur quedó concentrada mayoritariamente en Barrick Gold (Zaldívar) 2 Ltd., con un total valorizado en US$ 3.792 millones, mientras que el resto se reparte entre otras tres sociedades del grupo Barrick: Chile Ltd., Norte Abierto Inc. y South America Investments Ltd.

La operación fue protocolizada el 20 de agosto de 2025 en Santiago y publicada en el Diario Oficial el 4 de septiembre.

Cabe recordar que Barrick cambió recientemente su marca desde Barrick Gold a Barrick Mining, debido a su expansión hacia operaciones de cobre. Eso sí, la modificación del nombre aún no se ha llevado adelante a nivel societario.