Boom de los metales dispara hasta cuatro veces el valor de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno
Considerando las preseas a repartir, tanto en el evento deportivo tradicional como en su versión paralímpica, el costo intrínseco de los premios superaría los US$ 1,3 millones en total.
Ad portas del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, el boom del precio de los metales preciosos que se utilizan para la fabricación de las medallas ha elevado su costo a niveles que superarían los US$ 1,3 millones entre las 1.146 preseas que se entregarán en la cita deportiva, tanto en la tradicional como en su versión paralímpica.
Según el sitio web oficial de Milano Cortina -las ciudades anfitrionas del evento deportivo-, las medallas de 2026 son elaboradas por la Casa de la Moneda de Italia, utilizando metales reciclados y energía renovable. Cada tipo de medalla contiene una composición metálica distinta: plata para las medallas de plata y cobre para las de bronce. Sorprendentemente, la medalla de oro está hecha principalmente de plata, no de oro.
De acuerdo con las especificaciones de diseño publicadas por el Comité Olímpico Internacional, se contempla que cada medalla de oro contenga aproximadamente 500 gramos (16,1 onzas troy) de plata fina 0,999 y 6 gramos (0,19 onzas troy) de oro fino 0,9999. Las medallas de plata contienen la misma cantidad de plata que las de oro, mientras que una medalla de bronce contiene aproximadamente 410 gramos de cobre.
Si bien el precio de estos tres metales retrocedió con fuerza esta semana desde máximos históricos, los tres minerales se cotizan a niveles muy por sobre los de los Juegos de Invierno del año pasado.
¿Cuánto cuestan?
Considerando los precios actuales del mercado -alrededor de US$ 4,800/oz de oro, US$ 80/oz de plata y US$ 13,000 por tonelada de cobre-, una medalla de oro tendría un valor intrínseco de aproximadamente US$ 2.212, mientras que una de plata valdría aproximadamente US$ 1.286. En comparación, el valor de una medalla de bronce se estima en tan solo US$ 5.46, según cálculos realizados por el medio minero internacional Mining.com.
Cabe destacar que durante el evento de este año -donde participarán chilenos como Matilde Schwencke, Stephanie Joffroy y Sebastián Endrestad-, se espera que se otorguen 735 medallas olímpicas, junto con 411 para los Juegos Paralímpicos, sumando un total de 1.146 preseas entre ambos encuentros.
Así, a los precios actuales, el valor intrínseco combinado de todas las medallas superaría los US$ 1,3 millones.
Según destaca el medio citado, a modo de comparación, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, se estimó que una medalla de oro valía alrededor de US$ 736, basándose en un precio del oro de US$ 1.900 por onza y precios de la plata cercanos a los US$ 23 por onza en ese momento. En consecuencia, el valor intrínseco de una medalla de oro se ha triplicado en cuatro años.
