Canadiense Capstone suscribe opción de compra de concesiones mineras de Enami en Atacama para potenciar sus operaciones

El acuerdo considera los prospectos Florita-Pazota, Cerro Carmen y Cuprum, ubicados en las comunas de Chañaral y Diego de Almagro.

Una opción para adquirir más de 18 mil hectáreas de concesiones mineras de la estatal ubicadas en la Región de Atacama suscribió la Empresa Nacional de Minería (Enami) con la canadiense Capstone Copper Chile.

"La operación considera los prospectos Florita-Pazota, Cerro Carmen y Cuprum, ubicados en las comunas de Chañaral y Diego de Almagro. Se trata de concesiones de explotación minera que comprenden 11.291 hectáreas y concesiones de exploración minera por 6.800 hectáreas", dijo la minera estatal.

Giancarlo Daroch, director de exploraciones de Latinoamérica de Capstone Copper, destacó el potencial que tiene este contrato "porque nos ayuda a continuar consolidando la posición que tiene Capstone Copper en la región de Atacama, y nos permite potenciar las oportunidades entre nuestra operación Mantoverde, el proyecto Santo Domingo y el prospecto Sierra Norte".

Agregó que "nuestra idea es explorar y eventualmente descubrir un nuevo yacimiento o algún satélite en estas propiedades para continuar reforzando el potencial mineral de este distrito minero de clase mundial", dijo el ejecutivo, quien estuvo en la firma del acuerdo junto a Fernando García Lázaro, gerente de Finanzas Corporativo de Capstone Copper Chile.

Esta semana la neoyorquina Orion adquirió el 25% de dos proyectos de la canadiense en Chile: Santo Domingo y Sierra Norte.

En tanto, María Cristina Vallejos, gerenta de Desarrollo y Proyectos de la estatal, sostuvo que este tipo de acuerdos le permiten a Enami ratificar su rol de fomento de la minería y a la vez, dinamizar la propiedad minera que tiene disponible para la generación de nuevos negocios.

"Creemos en el relacionamiento con los privados como socios estratégicos de la mediana y la gran minería para desarrollar la propiedad minera y generar mayores beneficios para las regiones y las localidades”, destacó la ejecutiva.

Detalles del acuerdo

El acuerdo contempla un plazo de 48 meses para concretar la opción de compra. De ejercerse la opción, considera además para Enami una regalía tipo NSR aplicable a todo elemento, cuyo pago se iniciará una vez que comience la producción comercial en las concesiones comprendidas en el acuerdo. De no prosperar la opción de compra, el acuerdo establece que Capstone Copper Chile proporcionará sin costo toda la información obtenida en las exploraciones realizadas.

Capstone Copper es una empresa minera con sede en Vancouver, Canadá, enfocada en América. En Chile, cuentan con operaciones en las regiones de Antofagasta, con la mina Mantos Blancos, y en la Región de Atacama, donde están impulsando un distrito minero de clase mundial, con la operación Mantoverde, además del proyecto de cobre y hierro, Santo Domingo.