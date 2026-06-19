Capstone Copper Mantos Blancos ingresa a tramitación ambiental proyecto para ampliar su vida útil hasta 2041

La iniciativa, que considera una inversión de capital de US$500 millones, busca asegurar la continuidad operacional de la faena en la Región de Antofagasta, proyectando su desarrollo de largo plazo con la creación de 900 puestos de trabajo durante la construcción y la mantención de 3.000 para la operación.

Capstone Copper Mantos Blancos anunció el viernes que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la faena minera de cobre Mantos Blancos”, iniciativa que contempla una inversión de capital de aproximadamente US$500 millones.

Ese monto considera tanto gastos de capital para expansión como para mantenimiento, en el marco de inversiones destinadas a impulsar el crecimiento de la producción, mejorar el desempeño operacional y asegurar la continuidad de las operaciones a largo plazo hasta 2041, dijo Capstone Copper Mantos Blancos en un comunicado.

El proyecto consiste en un aumento de la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados, modificaciones e implementación de nuevas obras en los procesos de depositación y transporte de relaves y, adicionalmente, dar continuidad a la lixiviación y procesamiento de minerales oxidados.

La iniciativa considera la generación de 900 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y permitirá sostener más de 3.000 empleos durante la fase de operación, fortaleciendo también la actividad de contratistas, proveedores y servicios asociados en la región.

“Este proyecto representa un paso clave para proyectar el futuro de Mantos Blancos y dar continuidad a una operación que ha sido parte de la historia y el desarrollo de la Región de Antofagasta durante 65 años. Nos permitirá extender la vida útil de la operación y con eso, seguir aportando al empleo local, al desarrollo de proveedores y a las comunidades de la zona”, señaló el gerente general de Mantos Blancos, Jaime Rivera.

“Mantos Blancos tiene una identidad profundamente regional. Hoy, el 92% de nuestros trabajadores reside en la Región de Antofagasta, lo que refleja el vínculo histórico que existe entre la operación y el territorio”, añadió.

El EIA contempla nuevas fases de explotación en el rajo Santa Bárbara que permitirán mantener una tasa de procesamiento de sulfuros de 7,3 millones de toneladas anuales hasta el año 2030, para luego incrementarla progresivamente hasta alcanzar 9,85 millones de toneladas anuales entre 2031 y 2041. Adicionalmente, considera mantener la capacidad de procesamiento de minerales oxidados en la planta SX/EW y la incorporación de una nueva etapa de lixiviación de minerales.

La iniciativa incorpora medidas orientadas a fortalecer la gestión ambiental de la operación, con foco en calidad del aire e hidrogeología. Entre ellas, se consideran acciones de control de emisiones de polvo y medidas de mejoramiento en la localidad de Baquedano, como la pavimentación de calles y el desarrollo participativo de áreas verdes. Asimismo, el EIA incluye un análisis hidrogeológico y contempla medidas para la gestión de los aspectos asociados a la operación histórica de la faena minera.

Adicionalmente, agregó la empresa, incorpora compromisos ambientales voluntarios, entre los que destacan el reforzamiento de las instancias de relacionamiento comunitario, la socialización y educación ambiental, la implementación de un programa de vinculación laboral y el desarrollo de proyectos comunitarios a nivel regional.