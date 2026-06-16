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Cochilco realiza su propia auditoría a Codelco por abultamiento de producción y en septiembre tendría primeros hallazgos

La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Claudia Rodríguez, dijo que también han recibido denuncias respecto a situaciones internas de la cuprera estatal y que todas las fiscalizaciones correspondientes "están en ejecución".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 12:12 hrs.

Patricia Marchetti Codelco cobre investigación
<p>Cochilco realiza su propia auditoría a Codelco por abultamiento de producción y en septiembre tendría primeros hallazgos</p>

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