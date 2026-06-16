Cochilco realiza su propia auditoría a Codelco por abultamiento de producción y en septiembre tendría primeros hallazgos
La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Claudia Rodríguez, dijo que también han recibido denuncias respecto a situaciones internas de la cuprera estatal y que todas las fiscalizaciones correspondientes "están en ejecución".
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De forma paralela a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto del abultamiento de las cifras de producción de diciembre de la estatal Codelco, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) avanza en su propia auditoría respecto a los datos, cuyos resultados preliminares se presentarían en el mes de septiembre.
Así lo afirmó este martes la vicepresidenta ejecutiva del organismo técnico, Claudia Rodríguez, quien indicó tras la cuenta pública de Cochilco que "estamos llevando adelante nuestro plan de trabajo, dentro del cual se incluían ciertas fiscalizaciones que dicen relación con la materia de producción en Codelco y, adicionalmente, hemos recibido algunas denuncias que también estamos haciendo fiscalizaciones al respecto y todas están en ejecución”.
Sobre los plazos de la investigación, dijo que éstos dependerán de la dificultad de la materia y de la extensión en años y montos analizados. "Pero deberíamos tener los primeros resultados preliminares para remitírselos a la empresa y para que haga su descargo en septiembre de este año”, sostuvo.
Cabe recordar que, tal como adelantó DF en su minuto, Codelco instruyó una auditoría interna para investigar eventuales irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción de toneladas métricas de cobre fino correspondiente al ejercicio 2025. Lo anterior, tras recibir una denuncia anónima el 3 de marzo de 2026. La auditoría detectó una desviación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino reportadas como producción, de las cuales 20.000 correspondían a óxidos de Chuquicamata y 6.875 a arsenito de calcio de Ministro Hales.
Durante la cuenta pública del organismo, Rodríguez mencionó que Cochilco realizó 11 auditorías a Codelco en 2025. Consultada por si dichos análisis no alertaron respecto de las desviaciones de las cifras, respondió que "las auditorías, eventualmente, pueden alertar temas como el de producción, pero el tema de producción se alertó en la auditoría que estamos haciendo actualmente, que forma parte de nuestro plan de trabajo, que se dio inicio en febrero de este año con la visualización de los riesgos que hacemos".
Además de las indagatorias del Ministerio Público y la auditoría propia de Cochilco, el tema también está siendo investigado a través de una auditoría externa en Codelco, la cual fue solicitada por su nuevo presidente del directorio Bernardo Fontaine. Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de una comisión investigadora en torno a las 27 mil toneladas abultadas.
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