Codelco entrega contrato con Morgan Stanley y miles de documentos a la Contraloría
En el contexto de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR) del contrato entre Codelco y SQM, el ente que controla el buen uso de los recursos públicos pidió a la cuprera estatal el contrato con el banco de inversión Morgan Stanley -que asesoró a la minera en la negociación con su contraparte privada- así como miles de documentos del acuerdo.
Desde Londres, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, admitió que “la CGR nos ha requerido este contrato y todos los documentos asociados al acuerdo Codelco-SQM. Es parte del proceso que debe seguir la CGR para la toma de razón de los contratos negociados. Haremos entrega de todos los documentos al más breve plazo”.
Según el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, normalmente una toma de razón demora alrededor de un mes, aunque puede tardar en virtud de la complejidad de la materia. Dado esto, podría ser cuestión de semanas el pronunciamiento de la Contraloría, señaló.
