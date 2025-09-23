Coeva de Antofagasta da luz verde a proyecto de Freeport y Codelco por US$ 741 millones
Iniciativa extiende la vida útil de Minera El Abra hasta 2029. En paralelo, la empresa prepara una expansión de largo plazo, que supone una inversión de US$ 7.500 millones.
Este martes, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó por unanimidad el proyecto que permite extender la vida útil de El Abra -propiedad de Freeport McMoran y Codelco- hasta 2029 y que totaliza US$ 741 millones.
Se trata de la iniciativa de nombre técnico "Modificación Pila de Lixiviación Sulfolix”, que considera la ampliación de la pila permanente de lixiviación y la optimización de la recuperación de cobre, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de corto plazo de la operación minera, cuyo Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) contaba con la recomendación de aprobación íntegra de parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.
"Este proyecto refleja el compromiso de Freeport-McMoRan con Chile y con la industria minera en este país. El cobre es vital para satisfacer las principales necesidades energéticas a nivel global, y El Abra está bien posicionado para entregar el cobre que el mundo requiere", dijo Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan en Chile, en un comunicado.
La compañía destacó que la propuesta no modifica la tasa de extracción ni de producción, tampoco la fuente o caudal de agua, manteniendo su actual esquema de operación.
"La definición favorable de la Coeva es una señal importante para Minera El Abra. Este proyecto viabiliza y optimiza nuestra operación actual y también abre el camino para seguir proyectando a El Abra más allá de 2029 con una mirada de largo plazo y sustentabilidad", destacó Boris Medina, presidente de Minera El Abra.
La etapa de construcción de la iniciativa se extenderá por aproximadamente 30 meses.
En paralelo, Minera El Abra avanza en el desarrollo de un proyecto de expansión de largo plazo, que considera la construcción de una planta concentradora y una desaladora y supone una inversión de US$ 7.500 millones.
