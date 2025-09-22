Coeva de Antofagasta revisa mañana proyecto de US$ 741 millones de minera de Freeport y Codelco
La iniciativa se llama "Modificación de la pila de lixiviación Sulfolix" de la faena El Abra.
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta revisará mañana 23 de septiembre el proyecto de US$ 741 millones de El Abra, la sociedad conjunta entre Freeport McMoran y Codelco, en la Segunda Región.
Se trata de la iniciativa Sulfolix, que implica la modificación de la pila de lixiviación de dicha operación minera, lo que fue aprobado ambientalmente a través de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2008.
Tal como se detalla en el expediente ambiental, la finalidad del proyecto "es asegurar el ciclo de lixiviación para alcanzar una óptima recuperación de cobre, sin modificar lo aprobado ambientalmente en cuanto a la extracción, tasa de procesamiento y tasa de producción dispuesta en el Plan Minero del proyecto Sulfolix".
Cabe señalar que la iniciativa no modificará la vida útil del proyecto original, la cual se mantiene hasta el año 2029.
Para extender la vida útil de El Abra, Codelco y Freeport McMoran ultiman un proyecto de US$ 7.500 millones.
