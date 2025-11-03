Con siete minas en el top 20 mundial: Chile domina en el cobre, entre precios récord y estrechez de oferta

Incidentes y derrumbes en faenas clave a nivel global han elevado el riesgo de un mercado en déficit para el cierre del año. A nivel local, ya se prevé un menor desempeño que en 2024.

El cobre brilla más que nunca por estos días. Impulsado por interrupciones de oferta, inventarios en mínimos y un ciclo de demanda que está lejos de ceder, el metal rojo superó recientemente su máximo nominal histórico, sobrepasando la barrera de los US$ 5 la libra y alimentando proyecciones que ya coquetean con los US$ 6.

En el telón de fondo, las protagonistas -las propias minas de cobre- han navegado un 2025 acontecido, donde operaciones clave para el suministro global han experimentado contratiempos en su producción: el derrumbe en Grasberg, las inundaciones que afectaron a Kamoa-Kakula, protestas en Las Bambas, y el fatal accidente en El Teniente.

En la fotografía al panorama completo (ver tabla), en el top 20 de las mayores minas productoras de cobre al cierre del primer semestre del año, Chile predomina a nivel global con siete yacimientos, liderando holgadamente el listado mundial con la gigante Escondida, que sumó 680 mil toneladas.

Y pudieron haber sido ocho las chilenas, pero los problemas en Quebrada Blanca, que han llevado a recortar las proyecciones de Teck, la dejaron en la posición 24. “En caso de haberse mantenido la proyección 2025, habría ocupado la posición número 18”, indicó para esta nota el analista de mercado e industria de Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad.

En términos de volumen, Ciudad marcó que Chile creció un 2,6% interanual (67 mil toneladas) en la primera mitad del año, liderado por incrementos en Codelco y Escondida. Ese desempeño posiciona al país en el tercer lugar de crecimiento, detrás de República Democrática del Congo (179 mil toneladas o 12%) y Rusia (118 mil toneladas o 26%). Luego aparecen Zambia (61 mil toneladas o 18%) y México (53 mil toneladas o 32%). Perú, que cuenta con cinco de las mayores minas del metal, tuvo un alza de 46 mil toneladas (3,5%), ocupando el sexto lugar interanual.

En total, las 20 minas más grandes aportaron 3,95 millones de toneladas entre enero y junio, equivalentes al 35% de la producción mundial del período.

Chile: 2025 menor a 2024

“En un entorno global con tropiezos en minas importantes, Chile logra mostrar solidez operativa”, destacó Ciudad. Sin embargo, agregó que la situación en El Teniente y en QB “podrían afectar la segunda mitad del año, por lo que ese terreno ganado podría verse desafiado en el año completo”.

El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, recordó que la proyección de Cochilco para 2025 se situaba en 5,76 millones de toneladas, por sobre las 5,5 millones producidas en 2024 (4,6% superior). “Pero entre enero y septiembre, la producción de cobre de Chile es prácticamente la misma, levemente inferior a los 4 millones de toneladas”. Proyectó que los datos del segundo semestre serán menores a los del año previo, con lo que 2025 cerraría en torno a los 5,45 millones, por debajo de 2024.

Déficit global

Las estimaciones globales para 2025 eran las de un mercado del cobre en relativo equilibrio con un leve superávit, pero hoy, para Ciudad, “el panorama es cada vez más complejo y hay razones para estar atento a la evolución de las operaciones que han registrado problemas”. A su juicio, los derrumbes, factores climáticos y paralizaciones están configurando una destrucción temporal de oferta que podría sentirse con fuerza si se prolonga en el tiempo, gatillando un eventual déficit.

“Una crisis de suministro real ocurriría si varias minas Tier-1 (las mayores operaciones), permanecen o fuera de operación o con bajos niveles de operación por varios trimestres seguidos. En ese escenario, los mercados enfrentan un riesgo serio: precios volátiles, eventuales riesgos de fuerza mayor, o encarecimiento de las primas físicas. Eso podría desencadenar fuertes reacciones en la cadena completa de la industria, desde el financiamiento, exploración, operaciones o incluso el mercado de cobre secundario (reciclado o chatarra)”, advirtió.

Cabe destacar que, a nivel global, el mercado estimaba una producción de 24 millones de toneladas este año, un millón más que en 2024. Goldman Sachs proyectó que debido a interrupciones en minas clave, el saldo pasó de un superávit de 105.000 toneladas a un déficit de 55.500 toneladas en 2025.

Mapa de reservas

En el tablero geológico, Chile es por lejos el país con mayores reservas, con 190 millones de toneladas. La llave para habilitar esas reservas, eso sí, no es fácil de girar.

Merino destacó que la inversión minera enfrenta “el gran escollo de las tramitaciones ambientales, donde un proyecto de alta complejidad requiere 138 meses para su tramitación: casi 12 años. A su juicio, mecanismos de estabilidad jurídica -como los del derogado DL600- podrían recuperar tracción, citando ejemplos de Perú y el reciente régimen RIGI de Argentina, que ofrece previsibilidad tributaria por 30 años.

“Debemos acelerar el otorgamiento de permisos, dar mayor grado de certeza a este proceso y crear mecanismos de estabilidad jurídica”, subrayó.