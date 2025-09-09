Click acá para ir directamente al contenido
Minería

Desde un “candado” a la carga tributaria, hasta un tratado con Perú: las 21 propuestas de Cesco a los presidenciables

El Centro de Estudios del Cobre advierte un estancamiento de la industria y plantea medidas para retomar el crecimiento de la producción.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco. Foto: Julio Castro</p>

Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco. Foto: Julio Castro

