Escondida informa el fallecimiento en la faena de un trabajador de empresa contratista e inicia investigación interna

Escondida informó este viernes el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en la tarde de ayer jueves en la faena del mayor productor mundial de concentrados y cátodos de cobre en la Región de Antofagasta, sin entregar en una primera comunicación más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

"Actualmente las autoridades se encuentran realizando las diligencias respectivas. En paralelo, hemos iniciado una investigación interna, cuyos resultados serán informados oportunamente", indicó Escondida, de BHP, en un comunicado.

"Como equipo Escondida, expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia del trabajador, a sus seres queridos y a todos nuestros colegas", agregó la declaración.