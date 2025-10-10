Click acá para ir directamente al contenido

Gtd y peruano Grupo Romero se asocian para el desarrollo conjunto del negocio de data center en Chile, Perú y Colombia, además de expansión a otros países
Inicio Empresas Minería
Minería

Escondida informa el fallecimiento en la faena de un trabajador de empresa contratista e inicia investigación interna

"Actualmente las autoridades se encuentran realizando las diligencias respectivas", indicó Escondida en una declaración.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 07:03 hrs.

Rodrigo Martínez
<p>Escondida informa el fallecimiento en la faena de un trabajador de empresa contratista e inicia investigación interna</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

“Uno de los problemas es que no hay consecuencias”: contralora Pérez llama a enfrentar el “triángulo del fraude”
2
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
3
Empresas

Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
4
Empresas

Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
5
Empresas

Viñas anticipan que crisis del vino chileno se prolongará por unos años y buscan reinventarse con nuevas estrategias y mercados
6
Internacional

FMI y Banco de Inglaterra advierten riesgo de que el auge de la IA provoque una “abrupta corrección” del mercado bursátil
7
Internacional

A dos años del inicio de la guerra se logra la paz en Gaza: tras respaldo de Hamás, gabinete de Netanyahu aprueba el plan del presidente Trump
8
Empresas

Los cinco hoteles chilenos que fueron destacados entre los mejores de Sudamérica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete