Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Feller ratifica clasificación de Codelco en AA+ y destaca su importancia estratégica para el Fisco

Mantuvo las clasificaciones de solvencia y las líneas de bonos de Codelco y confirmó sus perspectivas en “Estables”. Resaltó la posición de la cuprera estatal como principal productor integrado de cobre en el mundo, su alto nivel de reservas y diversificación geográfica de yacimientos.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 15:09 hrs.

Valeria Ibarra Codelco Minera Minería agencias calificadoras
<p>Feller ratifica clasificación de Codelco en AA+ y destaca su importancia estratégica para el Fisco</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
2
DF MAS

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
3
Economía y Política

Inédito: comisión mixta rechaza casi la totalidad del Presupuesto y deja en compleja posición al Gobierno
4
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
5
Mercados

Gianfranco Ferrari, gerente general del Grupo Credicorp: “Queremos crecer en Chile entre cinco y 10 veces en cinco años”
6
Empresas

“Es una expropiación regulatoria”: gremios acusan al Gobierno de no escuchar por impacto de Ley SBAP
7
Empresas

Viña Santa Rita acumula pérdidas por $ 2.978 millones al tercer trimestre
8
Empresas

Cobre supera los US$ 5 por libra mientras grandes mineras en Chile reducen sus costos productivos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete