Hito en la Estrategia Nacional del Litio: primer CEOL obtiene todas sus aprobaciones y solo resta la firma final de Enami y Rio Tinto

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aprobó el informe favorable para la suscripción del contrato especial de operación de litio en Salares Altoandinos.

A dos años y cuatro meses de que el Presidente Gabriel Boric lanzara la Estrategia Nacional del Litio, este lunes se anotó un importante hito en dicha política de Estado: la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aprobó el informe favorable para la suscripción del primer contrato especial de operación de litio (CEOL), entre caso, del proyecto Salares Altoandinos, el cual será liderado por la Empresa Nacional de Minería (Enami) y desarrollado por la gigante Rio Tinto.

Lo anterior ocurrió luego de que el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL fuera tomado de razón por la Contraloría el pasado miércoles 13 de agosto. Así, tras la venia de Cochilco, solo resta la firma de las partes para celebrar el primer CEOL.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “este es el primer CEOL de la Estrategia Nacional del Litio, una estrategia que ha considerado aspectos que guardan relación con el vínculo con las comunidades, y que además consideran tecnología, temas medioambientales y además una adecuada retribución en los territorios".

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que "como órgano asesor del Estado, Cochilco elaboró un informe que fue entregado a nuestros consejeros y consejeras en el cual se indica que no existe ningún impedimento ni del punto de vista técnico ni jurídico para dar su aprobación y emitir así su informe favorable respecto a la concordancia entre el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones y el CEOL”.

Cabe destacar que en el contrato se incluyen los 13 acuerdos alcanzados en la consulta indígena finalizada en diciembre con las seis comunidades colla intervinientes, relacionados a materias como el uso del territorio, obligaciones del contratista y retribución a las comunidades. En la etapa de exploración, los colla recibirán US$ 20.000 al año y en la fase de construcción, US$ 50.000.

Tras las primeras campañas de exploración, se proyecta que Salares Altoandinos cuenta con más de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en los salares Aguilar, La Isla y Grande, posicionándose como la iniciativa greenfield con mayor cantidad de recursos de litio en Chile. Las proyecciones realizadas indican que, sujeto a estudios adicionales, podría alcanzar las 75.000 toneladas anuales de LCE y será diseñado con tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) que permite reducir la huella ambiental del proyecto y mantener el equilibrio hídrico de los salares.