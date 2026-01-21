Las esquirlas del fallido nombramiento de Montt: molestia en el mundo minero y caída bursátil de Los Andes Copper
Gremios, diputados y ejecutivos del sector cuestionaron el sorpresivo biministerio a cargo de Daniel Mas. Por otro lado, los papeles de la empresa corrigieron el salto del martes.
Noticias destacadas
“En shock”. Así se declaran varios ejecutivos mineros después del frustrado aterrizaje de Santiago Montt en el Ministerio de Minería. El hasta antes de ayer CEO de la canadiense Los Andes Copper llegó incluso a la ceremonia de nombramiento del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, pero a último minuto su nombre se bajó.
Fuentes del equipo del republicano confirmaron a DF que la razón fue el comunicado difundido por la misma empresa horas antes del evento, donde confirmaba la salida del destacado abogado para convertirse en ministro. El polémico texto incluía hasta una declaración del mismo Montt: “Ha sido un honor que se me haya pedido servir a mi país como ministro de Minería”.
Tanto Arturo Squella, líder del Partido Republicano, como la futura ministra vocera, Mara Sedini, criticaron la acción de la compañía y se le tildó de “impresentable”. Pero más allá de la trastienda, el resultado fue que, a último minuto y como golpe de timón, Kast optó por la figura de un biministerio de Economía y Minería a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Mas, desatando críticas en el mundo minero.
“Si bien en Sonami no compartimos la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro, dada la magnitud de temas prioritarios pendientes, esperamos que la definición del Presidente electo logre una conducción adecuada de esta cartera para avanzar en la agenda de desafíos que requiere el sector”, dijo el líder del gremio, Jorge Riesco.
Desde la Cámara Minera, su presidente Manuel Viera expresó: “Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”. “No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, el tema es el conocimiento del sector”.
Los diputados Cristián Tapia, Jaime Araya, Nelson Venegas y Marcela Riquelme enviaron una carta a Kast pidiéndole reconsiderar el nombre de Mas ante su falta de experiencia minera: “En tiempos donde se vaticina un súper ciclo del cobre, el país no puede darse el lujo de que la minería pague los costos de esta improvisación”.
Acción salta y cae
El texto difundido por Los Andes Copper vio la luz unas tres horas antes del cierre de la Bolsa de Toronto. Así, tras la notificación de la noticia al mercado canadiense, las acciones de la minera saltaron 22,14% (ver gráfico). Sin embargo, luego del traspié, este miércoles los papeles se corrigieron un 10%.
Un gerente de otra minera canadiense que opera en Chile afirma que el comunicado “perfectamente podría haber esperado”, pero que su lectura es que, como el nombre ya se había filtrado, la empresa quiso salir a despejar la especulación de sus accionistas. El salto de este miércoles lo atribuye al posible entusiasmo de los inversionistas respecto del rol que podría haber jugado Montt en torno al desarrollo del proyecto emblema de la firma: Vizcachitas.
Era un gran nombre
En conversación con DF, Marcos Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, lamentó el biministerio y dijo que “una vez más se cumple que la política considera la minería como la última prioridad, sin darse cuenta de que Chile es uno de los países más relevantes del planeta”.
A su juicio, Montt “era un estupendo nombre”, que generó consenso y alegría en el sector una vez que trascendió. Sin embargo, enfatizó que “no corresponde que la empresa esté dando la noticia antes del Presidente; esos son principios básicos de respeto por las decisiones políticas”.
Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, también destacó la excelencia profesional de Montt, pero, ante el nuevo escenario, enfatizó que Daniel Mas “es un empresario con amplio nivel de competencias para liderar los ministerios de Economía y Minería (...) Además, es del norte, por lo que conoce profundamente la realidad minera”.
A su juicio, su principal desafío será acelerar los permisos, despejar incertidumbres y crear mecanismos de estabilidad jurídica. Todo, para impulsar la inversión.
