Minera del grupo Luksic y sindicato en intensas negociaciones para evitar inédita huelga en Los Pelambres

Tras el rechazo de la última oferta, las partes acordaron una extensión de la mediación hasta las 23:59 horas.

Hasta el cierre de esta edición, la principal y más antigua minera del grupo Luksic, la icónica Los Pelambres, negociaba sin pausa con el Sindicato de Supervisores del icónico yacimiento para evitar el inicio de la huelga.

El grupo rechazó la noche del miércoles la última oferta presentada por la compañía, programando la paralización de sus labores a partir de las 08:00 horas del jueves.

Sin embargo, tras negociaciones de último minuto entre las partes y el mediador de la Dirección del Trabajo, Antofagasta Minerals consiguió una extensión de las tratativas hasta las 23:59 horas del mencionado día.

“El 77% de los 532 votantes dijo que la oferta era insuficiente y aquí hay temas económicos, pero también cláusulas que reivindican el cumplimiento de las metas de producción, porque por cinco años no se han cumplido”, comentó a DF el presidente del sindicato, Waldo Pérez.

Entre otros puntos que mantenían “en punto muerto” las conversaciones, figuraban “vulneraciones a la Ley Karin, inclusión laboral, la discriminación de renta en el estamento Supervisor, donde hay una brecha de género abismante que no aceptamos”, detalló el también presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals (Fesam).

Durante el transcurso del día, un total de seis buses de 54 pasajeros cada uno, se ubicaba a las afueras de la mina ubicada en el Valle del Choapa, a la espera del traslado de los 300 supervisores que están en turno.

Huelga histórica

En caso de materializarse la huelga, se trataría de la primera paralización por este motivo en los 25 años de historia de Los Pelambres y la primera huelga de supervisores para Antofagasta Minerals en su conjunto.

Asimismo, sería segunda vez que un sindicato del grupo minero de los Luksic activa esta herramienta, solamente antecedida por la huelga de trabajadores de Antucoya en 2019, que duró diez días en pleno estallido social.

Ubicada en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, Los Pelambres produce prácticamente la mitad del cobre del conglomerado: en 2024 contribuyó con 331.200 toneladas de cobre fino.