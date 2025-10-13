Otro frente sindical para los Luksic: trabajadores de Antucoya rechazan última oferta y alistan huelga

El Sindicato de Trabajadores de Minera Antucoya, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, rechazó este lunes la última oferta presentada por la compañía, activando para este jueves a las 08:00 horas el inicio de la huelga.

La negativa del 100% de los 687 socios del grupo se da a solo días de que el sindicato de Supervisores de Los Pelambres -otra icónica faena de la empresa-alcanzara un acuerdo con la minera a solo minutos de que iniciara la paralización.

“Esperamos ver lo mismo que en Los Pelambres, que la empresa tome conciencia”, dijo el presidente del sindicato de Antucoya, César García, a DF. “La verdad es que esta negociación tendría que haber sido un éxito desde el comienzo. Me llama mucho la atención que estemos en situación de huelga, pero esperamos tener acuerdo. La disposición de esta mesa a alcanzarlo, está”, sostuvo el dirigente.