Presidente de CAP: "Miramos con optimismo el escenario que se abre para Chile y para el Grupo"
Juan Enrique Rassmuss valoró "las señales de las nuevas autoridades orientadas a impulsar el crecimiento y el emprendimiento, junto con avanzar en la simplificación de procesos críticos que habiliten el desarrollo de proyectos estratégicos".
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Si hay una empresa que se vio obligada a cambiar drásticamente conforme el contexto mundial mutaba es CAP. La acerera cerró, en septiembre de 2024 y tras 74 años operando, la histórica Siderúrgica Huachipato, agobiada por la presión del metal que venía de China. Lejos de amilanarse, el conglomerado acometió una profunda reestructuración, reseña Juan Enrique Rassmuss en su carta a los accionistas del Grupo CAP. Por ello, sostuvo que "miramos con optimismo el escenario que se abre para Chile y para Grupo CAP".
El directivo hizo ver que "en un contexto global cambiante y de recursos limitados, el crecimiento sostenible del país exige una acción coordinada entre el mundo público y privado, así como empresas capaces de invertir con visión de largo plazo, actuar con responsabilidad y ejecutar proyectos con altos estándares".
Rassmuss adelantó que parte de su plan de acción es "priorizar estratégicamente aquellos permisos e iniciativas con mayor impacto en la inversión, el empleo y la competitividad". El presidente del grupo dijo que "valoramos, en ese sentido, las señales de las nuevas autoridades orientadas a impulsar el crecimiento y el emprendimiento, junto con avanzar en la simplificación de procesos críticos que habiliten el desarrollo de proyectos estratégicos y la creación de valor para Chile".
El empresario detalló que los tres negocios en que están —minería, infraes tructura e industrial— "cumplen un rol estratégico". En minería, a través de CMP y Aclara Resources, "aportamos materiales críticos como el hierro de alta pureza y las tierras raras, fundamentales para la descarbonización y la transición energética global".
En infraestructura, los activos portuarios y de desalinización habilitan el desarrollo productivo y fortalecen la competitividad del país, resaltó Rassmuss. En el ámbito industrial, adelantó que están en un proceso de reconversión e innovación para contar con nuevos espacios de crecimiento. "Esta combinación de experiencia, activos estratégicos y visión de largo plazo nos permite con tribuir de manera relevante al desarrollo sostenible de Chile".
En términos financieros, el 2025 fue un año de recuperación para el Grupo CAP. Cerró el año con un Ebitda de US$ 513,2 millones y una pérdida neta consolidada de US$ 84,7 millones, lo que representa una mejora de 80% respecto de la pérdida de US$ 426,9 millones registrada en 2024. Asimismo, los ingresos alcanzaron los US$ 1.930 millones, con un alza interanual de 7,1%.
A su turno, el el gerente general Nicolás Burr, resaltó que en 2026, Grupo CAP cumple 80 años, "ocho décadas en las que, a través de sus tres segmentos de negocios —minería, infraestructura e industria— ha sido un actor emblemático del desarrollo de Chile y de las regiones donde opera".
Resaltó que el Grupo CAP está transformando su portafolio hacia materiales críticos para la descarbonización y esa estrategia se alinea con el aumento de participación en la minera de tierras raras Aclara Resources.
En el área de infraestructura, Burr reseñó que "creamos CAP Puertos Multipropósito, que agrupa a Puerto Las Losas, en Atacama, enfocado principalmente en carga minera, y el puerto de Huachipato en Biobío, el cual integra servicios portuarios, lo gísticos y transporte multimodal, dada su conectividad ferroviaria y accesos privilegiados".
En el ámbito industrial, indicó que "un foco central ha sido Huachipato, donde, a más de un año de la suspensión indefinida de su actividad siderúrgica, hemos avanzado decididamente en un proceso de reconversión".
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