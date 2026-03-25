Presidente de CAP: "Miramos con optimismo el escenario que se abre para Chile y para el Grupo"

Si hay una empresa que se vio obligada a cambiar drásticamente conforme el contexto mundial mutaba es CAP. La acerera cerró, en septiembre de 2024 y tras 74 años operando, la histórica Siderúrgica Huachipato, agobiada por la presión del metal que venía de China. Lejos de amilanarse, el conglomerado acometió una profunda reestructuración, reseña Juan Enrique Rassmuss en su carta a los accionistas del Grupo CAP. Por ello, sostuvo que "miramos con optimismo el escenario que se abre para Chile y para Grupo CAP".

El directivo hizo ver que "en un contexto global cambiante y de recursos limitados, el crecimiento sostenible del país exige una acción coordinada entre el mundo público y privado, así como empresas capaces de invertir con visión de largo plazo, actuar con responsabilidad y ejecutar proyectos con altos estándares".

Rassmuss adelantó que parte de su plan de acción es "priorizar estratégicamente aquellos permisos e iniciativas con mayor impacto en la inversión, el empleo y la competitividad". El presidente del grupo dijo que "valoramos, en ese sentido, las señales de las nuevas autoridades orientadas a impulsar el crecimiento y el emprendimiento, junto con avanzar en la simplificación de procesos críticos que habiliten el desarrollo de proyectos estratégicos y la creación de valor para Chile".