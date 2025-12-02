¿Qué dicen los hijos de Julio Ponce sobre simplificación de Cascadas de SQM?: “Altamente conveniente y atractiva” para los accionistas
Los hermanos Francisca, Alejandro y Daniela, directores de las sociedades "aguas arriba" de la minera chilena, así cómo los demás miembros de la mesa, valoraron la operación, incluido el presidente de estas firmas Rafael Guilisasti.
Tal como exige la normativa del mercado, los directores de las sociedades Cascadas de SQM entregaron sus opiniones respecto del proceso de simplificación de la estructura societaria de las empresas que controlan una parte de la minera no metálica.
La reestructuración societaria contempla dos fusiones -entre Oro Blanco y Pampa Calichera, y entre Nitratos de Chile y Potasios de Chile- además de la compra, por parte de Norte Grande, de las acciones que hoy mantiene Potasios en Pampa Calichera.
Los distintos integrantes de los directorios analizaron su propuesta y entregaron su valoración. Entre ellos destacaron los hijos del expresidente de SQM Julio Ponce Lerou, los hermanos Francisca, Alejandro y Daniela Ponce Pinochet.
También hizo lo suyo el presidente de las mesas Rafael Guilisasti; los directores Patricio Phillips; Andrés Nieme; Claudia Morales; Héctor Pérez y Fanor Velasco. Todos analizaron la propuesta y coincidieron en que se trata de una operación “conveniente” y “atractiva” para los accionistas.
A juicio de la vicepresidenta de las sociedades Cascadas de SQM, Francisca Ponce, la absorción de Pampa Calichera por Oro Blanco “resulta altamente conveniente y atractiva”, ya que al simplificar la estructura corporativa se podrá experimentar una reducción de los costos de administración, honorarios y asesorías.
Esta directora de las sociedades Cascadas agregó que la reorganización entregará “mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones”, además de facilitar la estandarización y optimización de procesos internos.
También destacó efectos financieros positivos, como un incremento en la liquidez de las acciones y una eventual disminución del descuento holding de Oro Blanco.
Su hermano Alejandro Ponce reforzó esa visión. Afirmó que la fusión derivará en una mayor presencia bursátil y facilitará eventuales transacciones, junto con generar mayor eficiencia corporativa, reducir redundancias administrativas y mejorar la transparencia ante el mercado. Esto, dijo, contribuiría a que el precio de la acción refleje de manera más precisa el valor real de los activos de Oro Blanco y Pampa Calichera.
La tercera hija del icónico expresidente de SQM, Daniela Ponce, coincidió en que la fusión es “atractiva y conveniente” para los accionistas de ambas sociedades, al dar origen a una entidad más simple y transparente.
Respecto a la fusión entre Nitratos y Potasios de Chile, los tres hermanos reiteraron el mismo diagnóstico: la operación fortalecerá la eficiencia corporativa, aumentará la liquidez y disminuirá el descuento holding.
Otras visiones
El presidente de las sociedades Cascadas, Rafael Guilisasti, también apoyó la iniciativa de simplificación entre Oro Blanco y Pampa Calichera; y Nitratos y Potasios. El directivo indicó que ambas fusiones son convenientes para el interés social, ya que reducirán costos de administración y asesorías, agilizarán la toma de decisiones y aumentarán la liquidez de las acciones.
Añadió que los términos propuestos están alineados con “condiciones razonables de mercado”, según evaluaciones de terceros independientes.
Por su parte, el director Andrés Nieme sostuvo que la reorganización “representa una oportunidad atractiva para maximizar el valor para los accionistas” tanto de Oro Blanco y Pampa Calichera como de Nitratos y Potasios.
Por su parte, Patricio Phillips, Héctor Pérez, Claudia Morales y Fanor Velasco también respaldaron la simplificación de las sociedades, destacando los mismos elementos: eficiencia, transparencia y beneficio para los accionistas.
