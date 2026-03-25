Schwager se adjudica contrato por $ 25.000 millones en Los Pelambres y directorio propondrá repartir 50% de utilidades de 2025

El pago de dividendo a los accionistas "responde a nuestros positivos resultados del último tiempo, las nuevas adjudicaciones y la búsqueda por retribuir la confianza de nuestros inversionistas", dijo Alex Acosta.

Tras reportar históricos resultados en 2025 gracias al impulso del sector minero, la chilena Schwager inició 2026 viento en popa, adjudicándose un contrato por $ 25 mil millones más IVA con Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals.

El contrato “Mantención Integral Planta de Pebbles y Gravilla” tiene una vigencia de 60 meses e iniciaría su ejecución el 24 de abril de 2026. "El acuerdo representa un hito relevante para el holding al fortalecer su principal línea de negocios y asegurar ingresos de largo plazo", destacó la empresa liderada por Alex Acosta en un comunicado.

En paralelo, el directorio acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 29 de abril, instancia en la que propondrá la distribución de un dividendo equivalente al 50% de las utilidades líquidas del ejercicio 2025, incluyendo el dividendo provisorio ya pagado.

Acosta, gerente general de Schwager, destacó que “el pago de dividendo del 50% de las utilidades responde a nuestros positivos resultados del último tiempo, las nuevas adjudicaciones, y sobre todo, la búsqueda por retribuir la confianza de nuestros inversionistas”.

Según la firma, esta propuesta refleja la intención de la compañía de equilibrar su estrategia de crecimiento con la generación de valor para sus accionistas, en un contexto marcado por nuevas oportunidades en la industria minera y una cartera de contratos en expansión.