Schwager se adjudica contrato por $ 25.000 millones en Los Pelambres y directorio propondrá repartir 50% de utilidades de 2025
El pago de dividendo a los accionistas "responde a nuestros positivos resultados del último tiempo, las nuevas adjudicaciones y la búsqueda por retribuir la confianza de nuestros inversionistas", dijo Alex Acosta.
Noticias destacadas
Tras reportar históricos resultados en 2025 gracias al impulso del sector minero, la chilena Schwager inició 2026 viento en popa, adjudicándose un contrato por $ 25 mil millones más IVA con Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals.
El contrato “Mantención Integral Planta de Pebbles y Gravilla” tiene una vigencia de 60 meses e iniciaría su ejecución el 24 de abril de 2026. "El acuerdo representa un hito relevante para el holding al fortalecer su principal línea de negocios y asegurar ingresos de largo plazo", destacó la empresa liderada por Alex Acosta en un comunicado.
En paralelo, el directorio acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 29 de abril, instancia en la que propondrá la distribución de un dividendo equivalente al 50% de las utilidades líquidas del ejercicio 2025, incluyendo el dividendo provisorio ya pagado.
Acosta, gerente general de Schwager, destacó que “el pago de dividendo del 50% de las utilidades responde a nuestros positivos resultados del último tiempo, las nuevas adjudicaciones, y sobre todo, la búsqueda por retribuir la confianza de nuestros inversionistas”.
Según la firma, esta propuesta refleja la intención de la compañía de equilibrar su estrategia de crecimiento con la generación de valor para sus accionistas, en un contexto marcado por nuevas oportunidades en la industria minera y una cartera de contratos en expansión.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete