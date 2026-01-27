Tianqi recibe portazo final de la Suprema y acuerdo Codelco-SQM logra su plena materialización
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en noviembre de 2025, que rechazó el reclamo de ilegalidad de la firma china contra la CMF.
Noticias destacadas
La ofensiva judicial llevada adelante por la china Tianqi Lithium para evitar la materialización del acuerdo Codelco-SQM llegó a su fin. Esto, luego de que la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de noviembre de 2025, donde se rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la asiática contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La firma china es dueña del 22% de SQM y, como accionista clave, ha defendido que el acuerdo con Codelco debió haber sido aprobado por la junta extraordinaria de accionistas de la compañía y no solamente por el directorio de la minera, como determinó la CMF.
La Corte Suprema falló que el recurso no cumplía con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 70 del DL 3.538, particularmente respecto de la “la identificación precisa de la norma supuestamente infringida”.
La sentencia sostiene que el libelo no mencionó ni desarrolló artículos clave de la ley, disposición central para evaluar si los actos cuestionados debían ser aprobados por una junta extraordinaria de accionistas.
Tras la noticia, SQM informó a través de un hecho esencial que, con el fallo, se alcanzó la “plena materialización de la fusión con Codelco tras resolución favorable de la Corte Suprema”.
La alianza entre ambas compañías estaba sujeta a una serie de condiciones, donde, una de ellas, era la resolución del recurso presentado por TLC SpA, el vehículo de inversión de Tianqi en Chile.
“A consecuencia de lo anterior, falló la Condición Resolutoria a la que se encontraba sujeta la fusión, consolidando su materialización para todos los efectos legales”, indicó SQM en el documento presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete