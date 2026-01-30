Utilidades de Molymet se disparan 61% en 2025 y anotan histórico resultado ante boom de los minerales
Los ingresos por venta de la líder mundial en el procesamiento de molibdeno y renio se vieron incrementados en un 20% durante el periodo.
El boom de los minerales críticos impulsó a Molymet, líder mundial en procesamiento de molibdeno y renio, a cerrar 2025 con un histórico resultado: alcanzó una utilidad neta de US$ 105 millones, lo que representa un crecimiento de 60,8% respecto de 2024, y su mayor nivel desde 2016, cuando las ganancias de la firma llegaron a US$ 138,42.
La compañía con plantas en Chile, México, Bélgica y Alemania, registró un EBITDA de US$ 190 millones, con un alza anual de 21%. Asimismo, anotó ingresos por venta de US$ 2.473,8 millones, lo que equivale a un aumento del 19,9% versus el ejercicio anterior. En su análisis razonado, explicó que lo anterior se explica por un aumento del 9,2% en el volumen de venta de molibdeno, que alcanzó 121,4 millones de libras a diciembre, y por un alza del 2,1% en la venta de productos de renio, que llegó a 123 mil libras.
Cabe destacar que el precio promedio del óxido de molibdeno fue de US$ 22,1 por libra a diciembre de 2025, un 3,8% mayor al registrado en el mismo periodo del año previo.
“El 2025 fue un año exigente, pero también muy relevante para Molymet. Los resultados reflejan una organización que ha ganado solidez, capacidad de adaptación y foco en la ejecución”, señaló Edgar Pape Arellano, quien desde fines del 2023 es presidente ejecutivo de la compañía. “Esto nos permitió no solo enfrentar un contexto complejo, sino también avanzar en nuevas rutas de crecimiento con resultados concretos”, agregó.
Según indicó la compañía a través de un comunicado, el desempeño de 2025 "marca un punto de inflexión para Molymet, que deja atrás una etapa de recuperación y entra en un nuevo ciclo de crecimiento, con resultados que superan ampliamente los registros de 2023 y 2024". Esta solidez es respaldada por el mercado financiero: al cierre de 2025, Molymet mantiene su calificación Investment Grade, con perspectiva estable.
Dentro de los planes de expansión de la firma figura la compra de instalaciones industriales en Cleveland, Estados Unidos, la cual fue anunciada en el segundo semestre de 2025 y actualmente está en proceso de aprobación por parte de las autoridades norteamericanas. Con el visto bueno, Molymet sumaría a EEUU como su quinto país con operaciones.
En materia financiera, Molymet mantuvo su clasificación Investment Grade, "evidencia de la fortaleza y estabilidad de su estructura financiera", destacó la procesadora de minerales.
Molymet es el principal procesador de concentrados de molibdeno y renio en el mundo, con una participación en la capacidad de procesamiento mundial de aproximadamente 35% y 70%,
respectivamente, al cierre de diciembre de 2025.
