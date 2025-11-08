Click acá para ir directamente al contenido
Edgar Pape, Presidente ejecutivo de Molymet: “Nos interesa mucho el mercado de EEUU. También tener alguna instalación productiva en Asia”

En su primera entrevista, el máximo ejecutivo de la firma que ostenta la mayor participación mundial en el molibdeno, con el 36% de la torta, aborda la compra de la compañía Rhenium Alloys en EEUU anunciada hace algunas semanas. La operación insertará a Molymet de lleno en la cadena de valor de la industria de semiconductores, una de las tres industrias que la compañía definió como estratégica para crecer, junto a la aeroespacial y a la de los implantes médicos. “Tenemos que seguir agregando valor y seguir mirando opciones de M&A”, asegura.

Por: Por Azucena González Foto: Verónica Ortiz

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

