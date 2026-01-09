Google descarta uso indebido de contenidos de medios, pero admite que sí obtiene datos de los usuarios

El 18 de diciembre, pasadas las 10:00 de la mañana, el gerente de relaciones con la industria de medios de Google, Juan Manuel Lucero, se sentó en la sala del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para declarar en la causa abierta por Copesa, El Mostrador y Cooperativa contra Google, quienes acusan a la empresa estadounidense de “abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas”.

El ejecutivo argentino, que lleva nueve años trabajando en la tecnológica, y lidera el equipo de News Partnerships en Latinoamérica, declaró por cerca de dos horas y enfatizó que es “falso” lo que dicen los medios sobre el uso de las noticias para quedarse con los usuarios y monetizarlos.

En el inicio de su declaración hizo un recorrido de cómo ha evolucionado la industria de medios y publicidad en los últimos 15 años.

Entrando al punto de fondo de la demanda, Lucero dijo que “la industria (de medios) dice públicamente hoy que Google se aprovecha de sus contenidos en el buscador para quedarse con los usuarios y para monetizarlos. Con ello pierden monetización y pierden usuarios. Honestamente… digamos, no hay, fácticamente es falso, no es mi opinión, es falso”.

Respecto de si Google obtiene datos de los usarios, Edgardo Frías, gerente para Chile, Perú y Colombia de la tecnológica, dijo que “si está conectado dentro del ecosistema de Google, sí”.

Y ahondó diciendo que Google utiliza lo que se llama snippet, que es cuando en el buscador sale un título y tres líneas abajo. “El snippet es básicamente una etiqueta que le ponemos para que el usuario pueda decidir si el contenido en el que va a hacer clic vale la pena o no. Entonces cuando yo busco: noticias sobre el nuevo Presidente en Chile, por ejemplo. ¿Qué hace el buscador? Entre todos los resultados que indexó, trata de entender qué es relevante y qué no. ¿Qué significa qué es relevante y qué no? Qué tiene autoridad y qué no”.

Y apuntó que “el medio no paga por la indexación, no paga por el trabajo algorítmico de ofrecerle esos resultados al usuario, y no paga por el tráfico que le viene gratuito (...) Si uno tuviera un comercio en la calle y hay una persona que está ahí y que está trayéndome gente para mi local, ¿yo qué diría de esa persona?, ¿qué es un competidor o que es un aliado? No. Es un aliado. ¿Me cobra esa persona? No. ¿Me hace un daño? No, no. Es mi aliado, me está trayendo gente hacia mi local, que me pueden comprar, que pueden ver lo que tengo”.

También señaló que “la industria dice que es un uso indebido de contenido, lo cual es una locura, porque básicamente es lo único que le permite al usuario poder entender si ese contenido tiene que ver con lo que buscó. Y ese clic se va directamente al medio. El medio monetiza todo”.

La abogada de Copesa, Ximena Rojas, cuestionó al ejecutivo sobre qué obtiene Google con esa indexación si dice que solo gana el medio. “¿Obtiene Google data de usuarios cuando alguien hace una búsqueda en el Search de Google?” y Lucero preguntó a qué se refería. “Ubicación, tipos de búsqueda, perfil del usuario”, le aclaró la abogada, pero el ejecutivo respondió que “no soy especialista en eso” y luego “no sé”.

Ante la abogada de Copesa dijo también que Google no tenía acceso a los datos de Google Analytics de los medios y tampoco respondió si conocía de medios que hubiesen renunciado a estar indexados, a pesar de que dijo que era una potestad de los propios medios hacerlo.

Juan Manuel Lucero, gerente relaciones con los medios de Google. Edgardo Frías, Gerente general para Chile, Perú y Colombia de Google

La representante de Copesa quiso preguntar por el Modo AI de Google, pero el abogado de la empresa, Juan Cristóbal Gumucio, se opuso fervientemente, por haberse excluido previamente ese tema del proceso.

No respondió tampoco sobre la participación de mercado de Google versus otras “decenas de buscadores” que existen. “Google es importante. No sé específicamente el porcentaje, no, pero bueno, es importante”.

También se le intentó preguntar sobre el caso de Australia y Nueva Zelanda, donde Google fue obligado a pagar a los medios por indexar sus noticias, pero el punto fue objetado por el abogado de Google.

Sí usan data

El 3 de noviembre declaró ante el tribunal el gerente general para Chile, Perú y Colombia de Google, Edgardo Frías, quien comenzó con una larga explicación de la evolución de los medios y la publicidad en los últimos años.

Nuevamente, la abogada de Copesa preguntó si cuando un usuario hace una búsqueda en Google, la empresa obtiene data de ese usuario. Frías dijo que “si está conectado dentro del ecosistema de Google, sí. ¿Qué quiere decir esto? También los usuarios pueden navegar de manera anónima, en incógnito, en modo incógnito, y ahí automáticamente no. Si usan principalmente el navegador Chrome, que es parte del ecosistema donde está Google, se puede obtener referencias de quién está haciendo la búsqueda. Pero Google no comercializa a las audiencias ni pone en riesgo la privacidad de los usuarios”.

También explicó que en la pestaña “noticias” es un sitio sin publicidad, “para que el usuario pueda escoger la fuente con la cual se identifica mejor o considere que es la mejor, que puede tener mayor información e ir directamente al sitio. De hecho, parte de la idea de que existe esa pestaña de noticias es para llevar tráfico a los sitios de los publishers de noticias”.

También declaró el responsable de alianzas de monetización con publishers en América Latina de habla hispana, Matías Attwell, en el mismo tenor de los dos anteriores.