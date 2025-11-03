Kimberly-Clark comprará al fabricante de Tylenol en una operación de US$ 48.700 millones

Las acciones de Kenvue subían un 18% antes de la apertura del mercado.

La creadora de la marca Kleenex, Kimberly-Clark, anunció el lunes que adquirirá Kenvue, el fabricante del analgésico Tylenol, en una operación valorada en unos US$ 48.700 millones, lo que dará lugar a un gigante del sector de los bienes de consumo.

Las acciones de Kenvue subían un 18% antes de la apertura del mercado. Kimberly-Clark dijo que compraría todas las acciones ordinarias en circulación de Kenvue en una transacción en efectivo y acciones.

Los accionistas de Kenvue recibirán US$ 3,5 por acción y 0,15 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean.

Esto supone un valor por acción de US$ 21,01, o un valor patrimonial de US$ 40.320 millones, según cálculos de Reuters.