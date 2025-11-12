WOM Chile acusa a firma en Colombia de "uso indebido" de la marca tras vencer la licencia
El CEO, Chris Bannister, dijo en Linkedin que "WOM Chile es el titular único y exclusivo de la marca, conservando la propiedad y la potestad total sobre el uso de su Propiedad Industrial e Intelectual".
Noticias destacadas
El CEO de WOM Chile, Chris Bannister, reclamó este miércoles a WOM Colombia que está haciendo un uso indebido de la marca.
A través de un posteo en Linkedin, el ejecutivo destacó que "el contrato de licencia que permitía al operador en Colombia hacer uso de la marca WOM, nombre de dominio WOM.co, WOMMUSIC.co, y otros signos distintivos, expiró formalmente el 21 de julio de 2025".
Bannister también mencionó que "WOM Chile es el titular único y exclusivo de la marca, conservando la propiedad y la potestad total sobre el uso de su Propiedad Industrial e Intelectual".
Y detalló que Novator Partners, el fondo de inversión que lanzó WOM en la nación cafetera en 2020 perdió el derecho de la marca, luego de que esta fuera adquirida en Chile "por un nuevo grupo controlador tras el proceso de reorganización financiera del que salimos exitosos en marzo de este año".
En Colombia aún se desconoce si este llamado de atención tendrá alguna consecuencia para la firma, que ya se encuentra en su propio proceso de reestructuración por problemas financieros. La Superintendencia de Sociedades de la nación caribeña aprobó en mayo que las sociedades WOM Network y Partners Telecom reestructuren deudas con acreedores, luego de una audiencia donde varios de ellos presentaron sus objeciones.
Actualmente, se estaría elaborando una estrategia para definir cómo se hará el rescate financiero de la telco.
Según datos del medio La República, el mayor deudor de WOM es el Gobierno, que representa aproximadamente 45% de los pasivos de la compañía. Las autoridades han otorgado un plazo hasta 2029 para pagar una suma indexada equivalente a un poco más de US$ 150 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sernac cita a declarar a empresa Armas por incumplimientos en entrega de viviendas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta
Los clientes de la empresa inmobiliaria denuncian haber pagado altas sumas por inmuebles que nunca fueron entregados, incumplimientos en los plazos acordados para la devolución de estos dineros y falta de información.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete