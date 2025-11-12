WOM Chile acusa a firma en Colombia de "uso indebido" de la marca tras vencer la licencia

El CEO, Chris Bannister, dijo en Linkedin que "WOM Chile es el titular único y exclusivo de la marca, conservando la propiedad y la potestad total sobre el uso de su Propiedad Industrial e Intelectual".

El CEO de WOM Chile, Chris Bannister, reclamó este miércoles a WOM Colombia que está haciendo un uso indebido de la marca.

A través de un posteo en Linkedin, el ejecutivo destacó que "el contrato de licencia que permitía al operador en Colombia hacer uso de la marca WOM, nombre de dominio WOM.co, WOMMUSIC.co, y otros signos distintivos, expiró formalmente el 21 de julio de 2025".

Bannister también mencionó que "WOM Chile es el titular único y exclusivo de la marca, conservando la propiedad y la potestad total sobre el uso de su Propiedad Industrial e Intelectual".

Y detalló que Novator Partners, el fondo de inversión que lanzó WOM en la nación cafetera en 2020 perdió el derecho de la marca, luego de que esta fuera adquirida en Chile "por un nuevo grupo controlador tras el proceso de reorganización financiera del que salimos exitosos en marzo de este año".

En Colombia aún se desconoce si este llamado de atención tendrá alguna consecuencia para la firma, que ya se encuentra en su propio proceso de reestructuración por problemas financieros. La Superintendencia de Sociedades de la nación caribeña aprobó en mayo que las sociedades WOM Network y Partners Telecom reestructuren deudas con acreedores, luego de una audiencia donde varios de ellos presentaron sus objeciones.

Actualmente, se estaría elaborando una estrategia para definir cómo se hará el rescate financiero de la telco.

Según datos del medio La República, el mayor deudor de WOM es el Gobierno, que representa aproximadamente 45% de los pasivos de la compañía. Las autoridades han otorgado un plazo hasta 2029 para pagar una suma indexada equivalente a un poco más de US$ 150 millones.