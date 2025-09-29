Lufthansa recortará 4.000 puestos de trabajo y busca lograr mayores objetivos de rentabilidad
Las reducciones se harán principalmente en Alemania y en consulta con los interlocutores sociales, dijo el grupo aéreo alemán.
Noticias destacadas
El grupo aéreo alemán Lufthansa anunció el lunes que recortará 4.000 empleos administrativos de aquí a 2030 y fijará objetivos de rentabilidad más elevados para la compañía, que busca impulsar la eficiencia a través de la digitalización y la automatización.
Lufthansa espera ahora que su margen EBIT ajustado alcance el 8%-10% a partir de 2028, frente a un objetivo anterior del 8%, y aspira a un flujo de caja libre ajustado de más de 2.500 millones de euros (US$ 2.900 millones) al año, según informó en su primer día de mercados de capitales para toda la compañía en seis años.
Reuters informó la semana pasada de que Lufthansa planeaba recortar alrededor del 20% de su personal no operativo.
Las reducciones se harán principalmente en Alemania y en consulta con los interlocutores sociales, dijo la compañía.
El grupo también planea añadir más de 230 nuevos aviones para 2030 y profundizar en la cooperación entre sus aerolíneas para mejorar la rentabilidad.
