Telefónica considera la venta de su emblemático edificio en Madrid tras recibir al menos una propuesta no solicitada

Ubicado en la Gran Vía con casi 90 metros de altura, el edificio tiene un valor estimado en casi US$ 300 millones y se convirtió en el primer rascacielos de Madrid cuando se inauguró en 1930 para albergar la sede de Telefónica.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 07:50 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

