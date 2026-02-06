Toyota cambia de CEO y Stellantis golpea al mercado con ajuste por más de US$ 26 mil millones

Con aranceles presionando al sector, la firma japonesa elevó su proyección anual, mientras su rival europeo anunció que anticipa pérdidas.

En medio de las disrupciones en la industria automotriz por la arremetida arancelaria de Donald Trump, Toyota optó por un cambio de liderazgo, en una señal de mayor disciplina financiera para sostener inversión en electrificación y software. En Europa, en tanto, Stellantis sorprendió al mercado con un ajuste millonario por el giro en su apuesta por los autos eléctricos y por mayores costos asociados a problemas de calidad.

La firma japonesa de autos anunció que Kenta Kon, su actual director financiero, será presidente y CEO desde el 1 de abril de 2026, mientras que Koji Sato pasará a ser vicepresidente. La empresa señaló que la reorganización busca acelerar la toma de decisiones frente a un entorno más exigente.

El cambio llegó con la publicación de resultados. Toyota reportó una caída de 43% en sus ganancias trimestrales y, aun así, elevó su proyección de utilidad neta anual a 3,6 billones (millones de millones) de yenes (US$ 22.700 millones), apoyada en una moneda más débil y esfuerzos de reducción de costos. Las ganancias trimestrales totalizaron 1,3 billones de yenes, inferior a la cifra reportada el mismo período del año anterior.

El fabricante de Lexus proyectó que los aranceles de Estados Unidos tuvieron un impacto de 1,5 billones de yenes en sus ganancias operativas al cierre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Stellantis

En paralelo, el fabricante de Jeep y Fiat informó un deterioro y gastos por 22.200 millones de euros (US$ 26.200 millones) vinculados a la revisión de su estrategia de electrificación, además de otros ajustes. Las acciones cayeron hasta 30%, el nivel más bajo desde 2021.

La empresa, además, reportó un impacto de 4.100 millones de euros por provisiones asociadas a garantías y calidad, además de 1.300 millones de euros en otros cargos ligados principalmente a recortes de empleo previamente anunciados en Europa. La compañía también anunció que no pagará dividendo este año.

En materia de desempeño, anticipó resultados más débiles de lo esperado por el mercado y advirtió que prevé cerrar el segundo semestre con pérdidas, con estimaciones de hasta 21.000 millones de euros.

La firma reportará sus resultados anuales el 26 de febrero de 2026.