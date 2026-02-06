Toyota cambia de CEO y Stellantis golpea al mercado con ajuste por más de US$ 26 mil millones
Con aranceles presionando al sector, la firma japonesa elevó su proyección anual, mientras su rival europeo anunció que anticipa pérdidas.
Noticias destacadas
En medio de las disrupciones en la industria automotriz por la arremetida arancelaria de Donald Trump, Toyota optó por un cambio de liderazgo, en una señal de mayor disciplina financiera para sostener inversión en electrificación y software. En Europa, en tanto, Stellantis sorprendió al mercado con un ajuste millonario por el giro en su apuesta por los autos eléctricos y por mayores costos asociados a problemas de calidad.
La firma japonesa de autos anunció que Kenta Kon, su actual director financiero, será presidente y CEO desde el 1 de abril de 2026, mientras que Koji Sato pasará a ser vicepresidente. La empresa señaló que la reorganización busca acelerar la toma de decisiones frente a un entorno más exigente.
El cambio llegó con la publicación de resultados. Toyota reportó una caída de 43% en sus ganancias trimestrales y, aun así, elevó su proyección de utilidad neta anual a 3,6 billones (millones de millones) de yenes (US$ 22.700 millones), apoyada en una moneda más débil y esfuerzos de reducción de costos. Las ganancias trimestrales totalizaron 1,3 billones de yenes, inferior a la cifra reportada el mismo período del año anterior.
El fabricante de Lexus proyectó que los aranceles de Estados Unidos tuvieron un impacto de 1,5 billones de yenes en sus ganancias operativas al cierre de 2025.
Stellantis
En paralelo, el fabricante de Jeep y Fiat informó un deterioro y gastos por 22.200 millones de euros (US$ 26.200 millones) vinculados a la revisión de su estrategia de electrificación, además de otros ajustes. Las acciones cayeron hasta 30%, el nivel más bajo desde 2021.
La empresa, además, reportó un impacto de 4.100 millones de euros por provisiones asociadas a garantías y calidad, además de 1.300 millones de euros en otros cargos ligados principalmente a recortes de empleo previamente anunciados en Europa. La compañía también anunció que no pagará dividendo este año.
La firma reportará sus resultados anuales el 26 de febrero de 2026.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete