Defensa de Jack Mosa celebra las sentencias en disputa contra Grupo Jano y da por cerrado el caso: "El negocio de Pasmar no es demandar a la competencia"

Abogado del empresario calificó los fallos de "inéditos" en materia de libre competencia y criticó a su contrincante. "No deja de llamar la atención que celebre haber sido condenada a pagar más de $ 600 millones", dijo.

Desde 2014 que los primos Jack Mosa y Jean Jano estaban entrampados en una enredada disputa judicial que inició cuando el grupo Pasmar, de Mosa, comenzó las gestiones para desarrollar el Mall Paseo Valdivia, a pasos del Plaza de Los Ríos, de los Jano, históricos operadores de la región.

Estos últimos iniciaron el juicio, acusando que había firmas falsas en la obtención de permisos: Pasmar contraatacó y el caso terminó discutiéndose en distintas sedes.

En enero, la Corte Suprema dictó dos sentencias que podrían dar por cerrado el caso.

Primero, rechazó una indemnización de $ 26 mil millones solicitada por Mosa, luego de que en 2021, el máximo tribunal hubiese fallado en contra de Jano por acusaciones de competencia desleal. No obstante, sí ordenó a Jano pagar las defensas judiciales de su contrincante, por cerca de $ 170 millones.

Luego, en otra causa judicial, ratificó una sanción impuesta contra Jano por competencia desleal impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) -relativa a un juicio en que Mosa acusó que Jano presentó acciones judiciales para obstaculizar la construcción de su centro comercial-, que consiste en dos multas a beneficio fiscal: una de cerca de $ 200 millones para las empresas involucradas y otra de unos $ 8 millones para el propio Jean Jano Kourou.

Tras las sentencias, el abogado Nicolás Ubilla, socio de Litigios del estudio jurídico FerradaNehme y representante de Pasmar y Mosa en la disputa, sostuvo a Diario Financiero que valoran “positivamente” los fallos, porque “ratifican de manera categórica que el Grupo Jano cometió una serie conductas constitutivas de competencia desleal que le provocaron perjuicios a Pasmar y a la libre competencia. Estas sentencias no solo reconocen el actuar ilegal del Grupo Jano, sino que también refuerzan principios fundamentales de la libre competencia en el mercado de centros comerciales en Valdivia”.

- Luego de que la Corte ratificara la sentencia del TDLC por libre competencia, ¿solicitarán nuevas indemnizaciones derivadas de este fallo o dan por cerrado el caso?

- Si bien –en un caso único en nuestro país- hemos sido víctimas de decenas de acciones judiciales interpuesta por un mismo grupo de interés en nuestra contra, todas las cuales se han rechazado y en todas sus instancias, el negocio de Pasmar no es demandar a la competencia, sino que, en este caso particular, seguir aperturando nuevas tiendas en el Mall Paseo Valdivia, a fin de darle más y mejor acceso a bienes y servicios a los valdivianos. Seguiremos concentrados en competir lealmente con mejores servicios, variedad de tiendas y una experiencia mejor para los ciudadanos de Valdivia y los locatarios de nuestro mall.

Los dardos contra Jano

Con todo, los abogados del Grupo Jano han hecho otras lecturas del caso y han señalado que las sentencias han confirmado que los retrasos para el mall de Mosa se debieron “a dilaciones de la propia Pasmar, a su deficiente tramitación ambiental (...) y a hallazgos arqueológicos no previstos” y han insistido en que un informe de la PDI concluyó que hubo firmas falsificadas en la solicitud de un permiso de edificación.

Al respecto, Ubilla responde con dureza: “Cada uno es libre de entender las sentencias a su manera y de decir lo que estime conveniente a sus intereses particulares o, en este caso, de su cliente. Pero vamos a los hechos y en este caso los fallos de la Corte Suprema son claros: se condenó al Grupo Jano por haber ejecutado una estrategia sistemática de litigación abusiva para impedir la entrada al mercado del Mall Paseo Valdivia”.

Sobre la presunta falsificación de la firma, esgrimió que el argumento se ha desacreditado. “Tanto la investigación penal como la revisión administrativa confirmaron que el proyecto fue elaborado por el profesional contratado, y que no existía adulteración en la documentación técnica sustantiva (planos, memorias, cálculos). Como consecuencia de lo anterior el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por falta de antecedentes”, señaló. “No se logró comprobar ninguna hipótesis delictiva respecto de la cual el Sr. Jano y sus asesores han hecho oído sordos en los medios de comunicación, a fin de seguir tratando de enlodar el nombre de Pasmar”.

Ubilla argumentó que las condenas contra el Grupo Jano son “inéditas” en materia de competencia desleal y lanzó: “No deja de llamar la atención que la contraparte celebre haber sido condenada a pagar más de $ 600 millones como si fuera una victoria, y sienta orgullo que el Máximo Tribunal del país dejó por establecido que actuaron de manera ilegal y anticompetitiva; lo único que demuestra que percibieron su conducta como económicamente rentable aun cuando fuese ilegal y perjudica no sólo a Pasmar, sino que al mercado en general”.

Finalmente, el Mall Paseo Valdivia fue inaugurado en 2022, en medio de la disputa judicial. “Próximamente se irán aperturando nuevas tiendas y se instalarán nuevos servicios”, adelanta Ubilla. “Esperamos que la competencia cese en su actuar, podamos convivir de manera sana y se dedique a lo que realmente importa”.



Respuesta de Jano

Tras las declaraciones de Ubilla, el representante del Grupo Jano, elabogado Oscar Corvalán, socio de Domínguez y Cía., insistió a este medio que “la Corte Suprema resolvió que los retrasos son responsabilidad de Pasmar y quedó establecido en el proceso un peritaje caligráfico de la PDI de 2018 que concluyó que las firmas del ingeniero calculista y del ingeniero revisor del permiso de edificación del mall de Pasmar eran falsas, y además que la memoria de cálculo estaba referida a un terreno de Puerto Montt y no al suelo de Valdivia".

Agregó: "Lamentablemente, la Fiscalía Regional de Los Ríos decidió no perseverar en la investigación del delito de suplantación de identidad iniciada por querella del Grupo Jano, lo que resulta incomprensible, al igual que la decisión de un anterior abogado de mi cliente en un juicio previo, por competencia desleal, también con Pasmar, de desistirse de la solicitud al Ministerio Público para que remitiera el referido informe de la PDI a los jueces sin autorización de Grupo Jano”.