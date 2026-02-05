Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Defensa de Jack Mosa celebra las sentencias en disputa contra Grupo Jano y da por cerrado el caso: "El negocio de Pasmar no es demandar a la competencia"

Abogado del empresario calificó los fallos de "inéditos" en materia de libre competencia y criticó a su contrincante. "No deja de llamar la atención que celebre haber sido condenada a pagar más de $ 600 millones", dijo.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 11:14 hrs.

Mall regiones Martín Baeza
<p>El empresario Jack Mosa, controlador de Pasmar.</p>

El empresario Jack Mosa, controlador de Pasmar.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad" tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja
2
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
3
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
4
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
5
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
6
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
7
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
8
Mercados

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete