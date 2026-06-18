H&M reabre su tienda en Alto Las Condes y prepara desembarco en Paraguay en las próximas semanas

La cadena alista la apertura de sus dos primeros locales en Asunción durante agosto.

La cadena multinacional sueca de ropa H&M reabrió su tienda de Alto Las Condes, en Santiago, en una apertura a la que asistió Anna Barigazzi, sales manager para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

La ejecutiva sostuvo que durante agosto concretará su ingreso a Paraguay con las primeras aperturas en ese mercado. “Serán dos tiendas, una el 13 de agosto y otra el 22 de agosto”, señaló Barigazzi.

En ese sentido, Barigazzi reafirmó que América Latina sigue siendo una región relevante para la compañía y, si bien la firma no entregó cifras de ventas ni de inversión debido al período previo a la publicación de su reporte, sostuvo que la remodelación de Alto Las Condes refleja la confianza del grupo en la región.

En esa línea, la gerenta destacó que siempre son bien recibidos en el mercado latinoamericano. “Esto nos alegra mucho y estamos muy contentos por ello”, indicó.