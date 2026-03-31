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Salvador Said y el 2025 de Parque Arauco: “Fue un período de crecimiento récord y consolidación de nuestro liderazgo”

El presidente de la compañía señaló que buscarán evolucionar hacia un modelo que va más allá de la operación de centros comerciales, apostando por el desarrollo de espacios urbanos integrados.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 18:40 hrs.

PARAUCO centros comerciales accionistas Directorio Laura Guzmán
<p>El empresario Salvador Said, presidente de Parque Arauco y Scotiabank Chile. Foto: Julio Castro.</p>

El empresario Salvador Said, presidente de Parque Arauco y Scotiabank Chile. Foto: Julio Castro.

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