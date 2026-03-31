Salvador Said y el 2025 de Parque Arauco: “Fue un período de crecimiento récord y consolidación de nuestro liderazgo”

El presidente de la compañía señaló que buscarán evolucionar hacia un modelo que va más allá de la operación de centros comerciales, apostando por el desarrollo de espacios urbanos integrados.

“Me dirijo a ustedes con orgullo para presentar la Memoria Integrada correspondiente al ejercicio 2025, un año que quedará marcado en la historia de Parque Arauco”. Con esas palabras, el presidente de la firma, Salvador Said, abrió su carta a los accionistas.

El empresario fue enfático en señalar que el ejercicio anterior “fue un período de transformaciones trascendentales, crecimiento récord y consolidación de nuestro liderazgo, que nos posiciona a la vanguardia de la industria inmobiliaria en América Latina”.

Este desempeño, explicó, se reflejó -entre otros indicadores- en un aumento del 88% en la capitalización bursátil entre 2024 y 2025, un alza del 43% en la utilidad neta y un crecimiento de 24,4% en las ganancias, lo que demuestra "una sólida creación de valor para nuestros accionistas y la consistencia de nuestra estrategia de crecimiento”.

Asimismo, detalló que 2025 fue un año en que la compañía demostró su capacidad para ejecutar una visión de largo plazo mediante adquisiciones estratégicas y el desarrollo de nuevos proyectos, junto con impulsar un plan de inversiones que alcanzó la cifra histórica de US$ 1.033 millones.

“En un entorno global dinámico y desafiante, nuestra estrategia de largo plazo reafirma su solidez al integrar la sostenibilidad como un eje central de creación de valor. Este enfoque nos ha permitido anticipar cambios, mitigar riesgos y fortalecer nuestra posición competitiva”, agregó Salvador Said.

El 2025 de Parque Arauco: “Fue un periodo de transformaciones trascendentales, crecimiento récord y consolidación de nuestro liderazgo”.

Lo que viene

De cara a los próximos ejercicios, el presidente de Parque Arauco señaló que la compañía está evolucionando hacia un modelo que va más allá de la operación de centros comerciales, apostando por el desarrollo de espacios urbanos integrados que respondan a las nuevas necesidades de las ciudades y de las personas.

Esta visión, agregó, les permitirá proyectar un crecimiento relevante y rentable en los próximos años, “apoyado en un portafolio de activos de alta calidad y en un pipeline de desarrollo robusto”.

“Mirando hacia adelante, enfrentamos el futuro con optimismo y responsabilidad. Contamos con los activos, el capital y el talento necesarios para seguir liderando la transformación del sector inmobiliario en la región y continuar generando valor sostenible para nuestros accionistas”, puntualizó Said.

La visión del CEO

En la misma línea, el gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez, destacó los resultados obtenidos al cierre de 2025.

El ejecutivo sostuvo que 2023 fue un año de planificación, mientras que 2024 y 2025 estuvieron marcados por una ejecución rigurosa y disciplina operativa. Así, bajo una hoja de ruta basada en cuatro pilares, lograron transformar su visión estratégica en resultados que superaron las expectativas.

“Iniciamos 2026 con un pipeline de inversiones de US$ 1.033 millones proyectado hacia 2030 y un balance que esperamos robustecer mediante un aumento de capital. Tenemos una ruta clara para maximizar el valor de la compañía, seguir innovando y construyendo espacios que mejoren la vida de las personas”, concluyó Marchant.