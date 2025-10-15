América Móvil refuerza apuesta por el negocio chileno e interés en los activos de Telefónica

“Nuestro Ebitda se está más que duplicando en Chile”, sostuvieron ejecutivos de la gigante mexicana.

América Móvil, la firma de telecomunicaciones del multimillonario mexicano Carlos Slim, y que opera en Chile mediante ClaroVTR, publicó esta semana sus resultados al cierre del tercer trimestre. La compañía registró una utilidad neta de 22.700 millones de pesos mexicanos (unos US$ 1.200 millones) e ingresos por 232.900 millones de pesos mexicanos (más de US$ 12.600 millones), cifras por debajo de las expectativas de analistas, consignó Bloomberg.

Con todo, en una conferencia con inversionistas, ejecutivos de la firma reforzaron sus intenciones de seguir creciendo en Chile y volvieron a señalar que están pujando por una parte de los activos de Telefónica en Chile, en una oferta conjunta con Entel.

Respecto al proceso de venta de Telefónica, acotaron que está en una etapa temprana y que llevará tiempo. Por ahora, plantearon, están una etapa “de due diligence y revisando números”, nada más.

En particular sobre Chile, afirmaron que las cifras están mejorando y están teniendo un “muy buen momento” en el país. De todas formas, la empresa reforzó sus intenciones de seguir invirtiendo, pese a que no es un escenario sencillo.

“Hemos estado realizando muchas inversiones, y bueno, por eso nuestro Ebitda se está más que duplicando en Chile. Por supuesto que la competencia es alta en el país, los precios siguen siendo muy bajos, pero hemos estado haciendo muchas cosas para ser competitivos en ese mercado”, sostuvieron desde América Móvil en dicha conferencia.