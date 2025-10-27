Exportadores de carne de cerdo realizan primer encuentro en Vietnam

Con la participación de autoridades vietnamitas y chilenas, empresas exportadoras de carne de cerdo se presentaron en Hanoi, Vietnam.

El evento fue un paso clave para la apertura al mercado de la nación asiática, que cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes y es el sexto mayor mercado mundial de carne de cerdo en cuanto a consumo, ya que en 2024 el consumo per cápita alcanzó los 38 kilos por habitantes.

“Vietnam tiene uno de los consumos per cápita de cerdo más altos de los países del sudeste asiático, por lo que al igual que lo que sucedió en Filipinas hace cuatro años, la apertura sanitaria permitirá, sin lugar a dudas, diversificar las exportaciones hoy muy concentradas en Corea del Sur, Japón y China”, manifestó el presidente de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez.