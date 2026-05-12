Ebury, la fintech de pagos internacionales de Santander, levanta US$ 620 millones para impulsar expansión global

Los recursos se destinarán a acelerar el crecimiento internacional de la firma, potenciar el desarrollo de productos y fortalecer capacidades de inteligencia artificial aplicadas a pagos, soluciones cambiarias y experiencia de cliente.

La plataforma fintech de pagos internacionales y soluciones de comercio exterior de Santander, Ebury, cerró rondas de financiamiento por cerca de 550 millones de euros (US$ 620 millones) lideradas por Centerbridge Partners, con participación de Santander y otros inversionistas actuales como Vitruvian Partners y 83North.

Según lo informado por la firma, Santander invertirá 50 millones de euros y mantendrá una participación mayoritaria del 55% en la compañía, reforzando el rol estratégico de Ebury dentro del grupo financiero. La operación tendrá un impacto positivo estimado de más de cuatro puntos básicos en el CET1 de Santander.

Los recursos se destinarán a acelerar el crecimiento internacional de Ebury, potenciar el desarrollo de productos y fortalecer capacidades de inteligencia artificial aplicadas a pagos, soluciones cambiarias y experiencia de cliente.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, aseguró que "estas operaciones son un respaldo para el crecimiento de Ebury y el foco de Santander en la asignación disciplinada de capital y la creación de valor. Estas nuevas inversiones permitirán a Ebury crecer más rápidamente y mejorar su oferta para las pymes en todo el mundo. Los nuevos socios también aportan un importante valor estratégico, además de experiencia para acelerar el crecimiento y maximizar el potencial a largo plazo de la plataforma”.

Juan Lobato, CEO de Ebury, señaló por otro lado que "estamos encantados de dar la bienvenida a Centerbridge como nuevo inversionista junto a nuestros actuales accionistas, y de continuar nuestra colaboración con Santander. Ha quedado demostrado que el trabajo conjunto de un banco europeo líder con una fintech de rápido crecimiento permite construir una plataforma de pagos internacionales de referencia mundial para empresas”.

Actualmente, Ebury opera en 30 mercados regulados, atiende a más de 27.000 empresas y permite transacciones en más de 140 divisas y 160 países. Desde el ingreso de Santander como inversionista en 2020, la fintech ha crecido a tasas superiores al 30% anual.