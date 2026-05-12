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Ebury, la fintech de pagos internacionales de Santander, levanta US$ 620 millones para impulsar expansión global

Los recursos se destinarán a acelerar el crecimiento internacional de la firma, potenciar el desarrollo de productos y fortalecer capacidades de inteligencia artificial aplicadas a pagos, soluciones cambiarias y experiencia de cliente.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 17:25 hrs.

Banco Santander FinTech Banca Levantamiento de capital Economía latinoamericana economía internacional América Latina
<p>Ebury, la fintech de pagos internacionales de Santander, levanta US$ 620 millones para impulsar expansión global</p>

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