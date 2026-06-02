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Benjamin Netanyahu enfrenta fuertes cuestionamientos tras llamada de Donald Trump

El primer ministro de Israel no cumplió su amenaza de bombardear a Hezbolá tras la presión del presidente estadounidense.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 09:09 hrs.

Israel Líbano Estados Unidos Trump Irán guerra medio oriente
<p>Benjamin Netanyahu enfrenta fuertes cuestionamientos tras llamada de Donald Trump</p>

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