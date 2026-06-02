El oro supera a los bonos del Tesoro de EEUU como el principal activo de reserva a nivel mundial

El metal alcanzó un máximo de más de US$ 5.500 por onza troy en enero.

El histórico repunte del metal elevó su participación en las reservas al 27%, a medida que los bancos centrales diversifican sus reservas alejándose del dólar.

El oro superó a los bonos del gobierno estadounidense como principal activo de reserva mundial tras años de compras incesantes por parte de los bancos centrales y una subida histórica que ha visto su precio casi duplicarse en los últimos dos años.

El oro representaba el 27% del total de los activos de reserva de los bancos centrales mundiales a finales de 2025, frente al 20% del año anterior, según un informe publicado el martes por el Banco Central Europeo. Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron del 25% al ​​22% en el mismo periodo. La proporción de activos de reserva denominados en euros se mantuvo sin cambios en el 15%.

La cambiante composición de los activos de reserva —activos de alta liquidez que los bancos centrales utilizan para respaldar sus monedas, cumplir con sus obligaciones de pago internacionales y proporcionar liquidez en tiempos de crisis financiera— refleja el intento de muchos países por encontrar alternativas al dólar estadounidense, la moneda de reserva de facto del mundo.

Estos esfuerzos se han intensificado desde 2022, cuando Washington utilizó sanciones para congelar las reservas de dólares de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania.

"Las tensiones geopolíticas siguen impulsando una fuerte demanda de oro por parte de los bancos centrales", escribió la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el informe del martes.

Con más de 36.000 toneladas de oro, los bancos centrales del mundo acumulan casi la misma cantidad que durante el apogeo de la era de Bretton Woods, según el BCE. Cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro y los tipos de cambio con otras divisas eran fijos, los bancos centrales poseían 38.000 toneladas de oro.

Por las nubes

Sin embargo, el repunte del oro, que ha superado a los bonos del Tesoro estadounidense —tradicionalmente la base de las reservas internacionales en dólares—, también se debe a su espectacular aumento de precio en los últimos años. El metal alcanzó un máximo de más de US$ 5.500 por onza troy en enero.

Los activos denominados en dólares siguen representando la mayor parte de las reservas, con un 42%, según datos del BCE.

Las compras de oro de los bancos centrales se ralentizaron ligeramente hasta las 850 toneladas en 2025, tras tres años de compras netas superiores a las 1.000 toneladas anuales.

Los mayores compradores

Según el informe, los mayores acumuladores de reservas de oro desde 2022 han sido China, Polonia, Turquía e India.

Sin embargo, la empresa de criptomonedas estables Tether se convirtió en el mayor comprador individual en 2025, adquiriendo más de 100 toneladas de oro.

Tras comprar 220 toneladas de oro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Turquía llevó a cabo a principios de 2026 lo que el BCE denominó "una de las mayores reducciones de reservas de los últimos años", al vender o prestar 130 toneladas de oro tras el inicio de la guerra con Irán.

El informe del BCE señaló que el papel internacional del euro creció "gradual pero constantemente durante la última década".

La emisión de deuda internacional denominada en euros aumentó un 30% hasta alcanzar un "máximo histórico" cercano a 1 billón de euros el año pasado, mientras que los inversores internacionales inyectaron un neto de 850.000 millones de euros en activos de la zona euro, impulsando las entradas de capital extranjero "cerca de los niveles máximos desde la creación del euro".