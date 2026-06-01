Alphabet venderá acciones por valor de US$ 80.000 millones para financiar su gran inversión en infraestructura de IA
Entre los planes de recaudación de fondos más importantes se incluye una colocación privada de US$ 10.000 millones a Berkshire Hathaway.
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Por Ryan McMorrow, y Eric Platt y Oliver Barnes
San Francisco / Nueva York
Alphabet anunció que planea recaudar hasta US$ 80.000 millones en capital para financiar sus vastas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, lo que supone un giro importante para una compañía que ha sido una de las mayores compradoras de sus propias acciones en Wall Street.
La captación de fondos anunciada el lunes incluye una venta de acciones por valor de US$ 10.000 millones a Berkshire Hathaway, que ha estado adquiriendo una participación en la empresa matriz de Google desde el tercer trimestre de 2025.
La histórica venta de acciones de Alphabet marca un punto de inflexión para los grandes grupos tecnológicos estadounidenses, que han financiado en gran medida su desenfrenado gasto en IA con deuda y los torrentes de efectivo generados por sus negocios principales.
“La IA está impulsando un momento de expansión para Alphabet”, dijo la compañía en un comunicado, y agregó que la recaudación de fondos ayudaría a “respaldar la importante oportunidad de crecimiento que se avecina”.
Alphabet reiteró el lunes que planea invertir hasta US$ 190.000 millones en gastos de capital este año, cifra que se espera aumente "significativamente" en 2027. Su flujo de caja operativo durante el último año ascendió a US$ 174.000 millones.
La colocación privada con Berkshire elevará la participación de la firma de inversión en Alphabet a aproximadamente US$ 32.000 millones, lo que representa cerca de una décima parte de su cartera de acciones. Esta emisión de acciones es una de las mayores en las que Berkshire ha participado.
Esto también convertirá a Alphabet en una de las cinco mayores participaciones de Berkshire en acciones que cotizan en bolsa, junto con su participación de larga data en Coca-Cola, que está valorada en más de US$ 31.000 millones.
Según fuentes cercanas al asunto, la participación de Berkshire en la operación se concretó en un lapso de 24 horas. Representa una de las apuestas más importantes del director ejecutivo Greg Abel desde que reemplazó a Warren Buffett al frente de la compañía a principios de año.
El grupo de Silicon Valley recaudará US$ 30.000 millones mediante una combinación de ventas de acciones ordinarias y convertibles, seguida de un programa para vender hasta US$ 40.000 millones adicionales en acciones con el tiempo.
Goldman Sachs actuó como agente colocador en la inversión de Berkshire, además de ser uno de los coordinadores de la ampliación de capital junto con JPMorgan y Morgan Stanley.
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