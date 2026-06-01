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Alphabet venderá acciones por valor de US$ 80.000 millones para financiar su gran inversión en infraestructura de IA

Entre los planes de recaudación de fondos más importantes se incluye una colocación privada de US$ 10.000 millones a Berkshire Hathaway.

Por: Financial Times, traducido por M. G. Arteaga

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 18:50 hrs.

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<p>Alphabet venderá acciones por valor de US$ 80.000 millones para financiar su gran inversión en infraestructura de IA</p>

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