China suspende durante un año las tasas portuarias a los buques vinculados a EEUU
China suspendió durante un año las tasas portuarias aplicadas a los buques vinculados a Estados Unidos, informó el lunes su Ministerio de Transporte, después de que Washington anunciara una pausa similar en las medidas punitivas contra los sectores naviero y de construcción naval chinos.
Según informó Reuters, las pausas recíprocas estaban en línea con los acuerdos alcanzados por el Presidente Donald Trump y su par Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur el mes pasado.
Beijing acogió con satisfacción el anuncio realizado el 9 de noviembre por la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos de pausar durante un año a partir del lunes todas las acciones punitivas contra China derivadas de su investigación sobre prácticas comerciales desleales “Sección 301”.
