Sanae Takaichi presenta un inédito plan de inversión de US$ 2,3 billones para Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, presentó una hoja de ruta de inversión para la economía japonesa que contempla un gasto de gran magnitud, aunque deja sin responder preguntas clave sobre cómo financiará el programa a lo largo de un extenso período de 14 años.

El plan contempla invertir más de 370 millones de millones de yenes, es decir, US$ 2,3 billones (millones de millones) durante los 14 años que concluyen en marzo de 2041. De este monto, un total de 101,6 millones de millones de yenes estarán destinados solo a inteligencia artificial (IA) y semiconductores, según documentos publicados el miércoles. Se trata de un plan sin precedentes por su escala y alcance, aunque no está claro cuánto corresponderá a gasto nuevo.

"Hasta donde recuerdo, es la primera vez que se presenta una hoja de ruta de crecimiento que abarca un período tan largo", señaló Harumi Taguchi, economista principal de S&P Global Market Intelligence. "Tampoco he oído hablar de planes similares en otros países".

El esquema estratégico con el que Takaichi busca crear un "marco de inversión fuerte y próspero" fue recibido con indiferencia por los mercados financieros el jueves. Los participantes del mercado señalaron que el horizonte temporal dificulta evaluar sus implicancias. Como referencia reciente, el ex primer ministro Shinzo Abe presentó en 2013 una estrategia de revitalización titulada Japan is Back, que fijaba metas numéricas para cumplirse hacia 2020, aunque no incluía compromisos de gasto.

Estrategia de crecimiento

El plan de Takaichi considera inversiones tanto públicas como privadas para alcanzar los objetivos, pero no detalla cómo se distribuirá el financiamiento entre ambos sectores. En el escenario de crecimiento más optimista, se estima que el Gobierno aportará 10 millones de millones de yenes al año, por lo que la contribución pública representaría algo menos de la mitad del total.

Las empresas privadas ya invierten cada año cientos de miles de millones de dólares en plantas y equipamiento, por lo que sigue siendo incierto cuál será el impacto adicional que tendrá esta estrategia.

"Con un horizonte tan extenso es imposible prever cómo evolucionarán las condiciones económicas, por lo que la precisión del plan es inevitablemente muy baja, lo que plantea dudas sobre su confiabilidad", afirmó Taguchi. "Es difícil imaginar que esto actúe como un catalizador para la inversión privada".

En un país donde algunos Gobiernos han tenido una duración limitada, el plan de 14 años de Takaichi refleja su intención de construir un legado duradero. El éxito de esa apuesta pondrá a prueba su capacidad para sumar el respaldo tanto del sector empresarial como de las autoridades fiscales. Otros primeros ministros también han anunciado políticas ambiciosas que finalmente quedaron en el olvido. La meta fijada por Fumio Kishida en 2023 de impulsar inversiones por 150 millones de millones de yenes en transformación verde durante una década desapareció rápidamente de la agenda.

La hoja de ruta constituye un paso clave en el esfuerzo de Takaichi por imprimir su sello en la estrategia de crecimiento de Japón, en un contexto en que los cambios tecnológicos y las tensiones geopolíticas están redefiniendo las prioridades económicas. La mandataria busca canalizar inversiones hacia sectores que fortalezcan la seguridad económica —desde la resiliencia de las cadenas de suministro hasta las tecnologías críticas—, al tiempo que impulsa el potencial de crecimiento de largo plazo mediante el apoyo a industrias emergentes.

Preocupaciones fiscales

El plan de gasto no explica de qué manera el Gobierno financiará estas inversiones sin deteriorar aún más sus ya abultadas finanzas públicas.

El miércoles el Gobierno también publicó proyecciones económicas y fiscales de largo plazo que incorporan la estrategia de crecimiento de Takaichi bajo tres escenarios. En el más optimista, donde el plan logra los resultados previstos, la tasa de crecimiento potencial aumentaría desde 0,4% hasta 1,8%, mientras que la relación deuda/PIB disminuiría de forma sostenida incluso considerando un aporte gubernamental de 10 millones de millones de yenes anuales en términos reales.

"Es claramente poco realista asumir que la tasa de crecimiento potencial aumentará en más de un punto porcentual", escribió Takahide Kiuchi, economista ejecutivo de Nomura Research Institute. "No es más que un castillo en el aire".

En los otros dos escenarios —uno en el que la incertidumbre tecnológica y de mercado limita el impacto de la estrategia y otro donde persisten las tendencias actuales— la relación deuda/PIB volvería a aumentar durante la década de 2030. Los tres escenarios asumen que la inflación se estabilizará en torno al 2%.

El Gobierno de Takaichi ha cambiado su foco fiscal hacia la reducción de la relación deuda/PIB, dejando atrás la meta de balance primario que orientó la política económica durante más de dos décadas. En general, el indicador de deuda sobre PIB resulta más fácil de mejorar en períodos de inflación.

Las proyecciones reflejan hasta qué punto las perspectivas fiscales de Japón dependen del éxito de la agenda de crecimiento de Takaichi. Las estimaciones no consideran los costos de eventuales aumentos en el gasto en defensa ni posibles reducciones del impuesto al consumo, lo que sugiere que las presiones fiscales podrían ser mayores que las previstas.

La agenda económica de Takaichi ha dividido a los inversionistas. En la bolsa, su impulso a grandes inversiones ayudó a que el índice Nikkei 225 superara brevemente los 70.000 puntos por primera vez este mes. Al mismo tiempo, la preocupación por la sostenibilidad fiscal llevó este año los rendimientos de los bonos soberanos japoneses de muy largo plazo a máximos de varias décadas.

"Dado que Japón no ha experimentado una combinación sostenida de inflación creciente y un aumento constante de la relación deuda/PIB desde el estallido de la burbuja de activos a fines de los años '80, es difícil evaluar cómo ese escenario afectaría los rendimientos de los bonos del Gobierno japonés", afirmó Ataru Okumura, estratega jefe de tasas de SMBC Nikko Securities. "Esa incertidumbre probablemente fomentará una postura más cautelosa respecto de los bonos de largo y muy largo plazo".

Semiconductores e IA

De la inversión destinada a IA y semiconductores, la mayor parte se dirigirá al desarrollo de semiconductores, que constituyen el núcleo de los sistemas físicos inteligentes, así como a la IA vertical, diseñada para tareas o industrias específicas. Estas inversiones buscan aliviar los cuellos de botella en la oferta abordando la escasez estructural de mano de obra en una sociedad que envejece.

El plan estima que la inversión en semiconductores generará efectos económicos por 443 millones de millones de yenes hacia el año fiscal 2040, mientras que las inversiones en IA física e IA vertical producirán impactos de 144 millones de millones y 222 millones de millones de yenes, respectivamente.

El programa forma parte de los esfuerzos de Japón por revitalizar su industria de semiconductores. Desde la publicación de una nueva estrategia en 2021, el Gobierno ha destinado cerca de 7,2 millones de millones de yenes a semiconductores e IA, según el Ministerio de Industria. Del total, una parte se ha asignado a proyectos específicos, como la empresa de semiconductores Rapidus Corp., respaldada por el Estado, que ha recibido apoyo público por aproximadamente 2,6 millones de millones de yenes.