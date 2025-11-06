Senadora demócrata confirma que JPMorgan compró pesos argentinos para el Tesoro de EEUU en octubre en medio de plan para apuntalar a Milei

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, visitó Buenos Aires y se reunió con Milei antes de las elecciones de octubre. (Foto: Bloomberg)

JPMorgan Chase & Co. compró pesos argentinos el mes pasado en nombre del Tesoro de EEUU, mientras el secretario Scott Bessent intentaba apuntalar al líder libertario del país antes de unas elecciones legislativas cruciales, según dos cartas enviadas el jueves por la senadora Elizabeth Warren.

Es la primera confirmación pública del papel exacto de JPMorgan en el amplio plan de rescate que EEUU puso en marcha cuando el gobierno del presidente Javier Milei se tambaleaba tras semanas de volatilidad en el mercado de cara a las elecciones de mitad de mandato de octubre. Si bien ya se conocía la participación del banco en el mercado cambiario argentino, la carta de Warren aclara que el gigante de Wall Street compró para el Tesoro.

Una carta dirigida a Bessent, quien ha criticado duramente la postura de Warren sobre Argentina, solicitaba al Tesoro más detalles sobre su apoyo financiero a Milei. La otra carta, dirigida al presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, exigía transparencia.

En esa carta, Warren citó una respuesta de JPMorgan a su consulta original del 24 de octubre. "JPMorgan realiza operaciones de mercado abierto para el gobierno de EEUU (Departamento del Tesoro) a través de su agente fiscal, la Reserva Federal", declaró el banco. "Como parte de esta actividad, hemos realizado compras de pesos argentinos".

Dada la "importancia pública del rescate financiero de Argentina por parte del gobierno estadounidense" y sus repercusiones tanto para la política exterior como para la interior, Warren le dijo a Williams que "la Reserva Federal de Nueva York le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel".

El misterio de las cifras

En relación con esto, ninguno de los dos gobiernos ha detallado cuánto compró el Tesoro en pesos, ni los términos de la línea de intercambio de US$ 20.000 millones que firmaron. Aparte de las publicaciones de Bessent en redes sociales, el Tesoro no ha emitido ningún comunicado sobre el intercambio de divisas.

Un portavoz confirmó que la Reserva Federal de Nueva York recibió la carta de Warren y que responderá. Ni el Tesoro de EEUU ni JPMorgan respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Otros bancos, como Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Citigroup Inc., se negaron a proporcionar detalles a Warren, según las respuestas enviadas por su oficina. Wells Fargo & Co. confirmó que no participó en ninguna de las transacciones financieras argentinas sobre las que Warren preguntó. Bloomberg informó el mes pasado que Citi había vendido pesos al Tesoro a través de la Reserva Federal.

Dado que el partido de Milei ganó contundentemente las elecciones de medio término del 26 de octubre, el paquete de rescate estadounidense pasó a un segundo plano mientras los activos argentinos se revalorizaban. Bessent declaró posteriormente que los mercados deberían cubrir las necesidades de financiación de Argentina, un cambio con respecto a su retórica de "cueste lo que cueste" de octubre.

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, quien visitó Buenos Aires y se reunió con Milei antes de la votación, declaró a Reuters el miércoles que los US$ 20.000 millones de financiación privada de bancos de Wall Street para el gobierno argentino "quizás ya no sean necesarios".

Milei pronto podría descubrir si Bessent tiene razón sobre los mercados. El viernes se reunirá con banqueros en Nueva York para discutir oportunidades de inversión en Argentina.