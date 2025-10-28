Trump reflota a Scott Bessent como carta para liderar la Reserva Federal
Donald Trump dijo que estaba “pensando” en elegir a Scott Bessent para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, a pesar de que el secretario del Tesoro se ha descartado y está liderando la búsqueda del reemplazo de Jerome Powell. El mandatario estadounidense hizo el comentario sobre Bessent durante una visita a Japón este martes, elogiando al secretario del Tesoro por su capacidad para “calmar” los mercados financieros. “Estoy pensando en él para la Fed”, dijo Trump sobre Bessent.
