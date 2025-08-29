EEUU revoca visa al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, antes de reunión clave en la ONU

El líder tenía previsto viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y a una cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita, en la que países como Gran Bretaña, Australia y Canadá planeaban reconocer oficialmente al Estado palestino.

Estados Unidos anunció este viernes que no permitirá al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, viajar a Nueva York en septiembre para asistir a una reunión de líderes mundiales en Naciones Unidas, en la que varios aliados de Washington planean reconocer a Palestina como un Estado.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Abbas y otros 80 palestinos se verían afectados por la decisión de denegar y revocar los visados a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la AP, con sede en Cisjordania.

Abbas tenía previsto viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General anual en la sede de la organización, en Manhattan, y además planeaba participar en una cumbre organizada allí por Francia y Arabia Saudita, en la que Gran Bretaña, Francia, Australia y Canadá se comprometieron a reconocer oficialmente un Estado palestino.

La oficina de Abbas se mostró sorprendida por la decisión y argumentó que viola el "acuerdo sobre la sede" de la ONU.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que el organismo discutirá el tema con el Departamento de Estado, "de conformidad con el acuerdo entre la ONU y Estados Unidos sobre la sede de la ONU".

En 1988 la Casa Blanca se negó a expedir un visado al entonces líder de la OLP, Yasser Arafat y la Asamblea General de la ONU se celebró ese año en Ginebra para que el dirigente pudiera intervenir.

Las restricciones estadounidenses se conocen tras la imposición, en julio, de sanciones a funcionarios de la AP y miembros de la OLP, mientras otras potencias occidentales avanzan hacia el reconocimiento del Estado palestino.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que "redunda en interés de nuestra seguridad nacional exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz". Funcionarios de la AP, que tiene un autogobierno limitado en partes de Cisjordania ocupada por Israel, rechazan las acusaciones.

En virtud del "acuerdo sobre las sedes" de la ONU de 1947, Estados Unidos está obligado en general a permitir el acceso de diplomáticos extranjeros a la sede de la ONU en Nueva York. Pero Washington ha dicho que puede denegar visados por motivos de seguridad, terrorismo y política exterior.

Los palestinos llevan años intentando crear un Estado independiente en las zonas ocupadas de Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén a través de un proceso de paz mediado.

Muchos acusan a Israel de haber destruido las perspectivas de un Estado palestino mediante el aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania y la destrucción de gran parte de Gaza durante el actual conflicto, algo que es rechazado por Israel.

En las últimas semanas, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Francia anunciaron su intención de reconocer un Estado palestino durante la reunión de la Asamblea General de la ONU, lo que aumentó la presión sobre Israel a medida que se extiende la hambruna provocada por su asalto militar a Gaza.