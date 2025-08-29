Click acá para ir directamente al contenido
EEUU revoca visa al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, antes de reunión clave en la ONU

El líder tenía previsto viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y a una cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita, en la que países como Gran Bretaña, Australia y Canadá planeaban reconocer oficialmente al Estado palestino.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 19:45 hrs.

