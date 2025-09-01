El auge de ingresos por IA de Alibaba dispara un repunte bursátil de US $ 50 mil millones

La compañía sorprendió al mercado con un fuerte crecimiento en ingresos por inteligencia artificial y nube, lo que impulsó un alza histórica en su acción y reforzó su estrategia para reposicionarse más allá del comercio electrónico.

Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. saltaron más de 19% tras informar un fuerte aumento en ingresos por inteligencia artificial (IA), lo que subraya el avance constante que está logrando frente a sus rivales en medio de la fiebre de desarrollo en China posterior al lanzamiento de DeepSeek.

El líder chino del comercio electrónico registró un crecimiento de tres dígitos en los ingresos de productos vinculados a la IA, además de un alza de 26% en las ventas de su división de nube —el negocio más ligado al auge de la inteligencia artificial—, superando las expectativas del mercado.

Esto ayudó a calmar a los inversionistas preocupados por los efectos de la creciente batalla con Meituan y JD.com Inc. en el comercio digital. Las acciones de Alibaba tuvieron su mayor alza intradía desde noviembre de 2022 en Hong Kong, incrementando el valor de mercado de la compañía en más de US$ 50 mil millones. El volumen transado alcanzó un récord hacia el inicio de la tarde. El repunte también impulsó al sector de IA en general: Baidu Inc., desarrollador de Ernie, subió hasta 5,8%, mientras que Tencent Holdings Ltd. también avanzó.

“Los resultados de Alibaba subrayan una bifurcación dentro de la tecnología en China: la IA está entregando crecimiento escalable, mientras que los segmentos tradicionales orientados al consumidor siguen atrapados en una competencia de precios destructiva”, señaló Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets.

“El alza de tres dígitos en ingresos por IA y las sólidas ventas de nube muestran que Alibaba se está reposicionando para mantener relevancia a largo plazo en la capa tecnológica, no solo para dominar el retail”, agregó.

Competencia

El progreso de Alibaba en IA —donde es considerado uno de los líderes en desarrollo de inteligencia artificial en China— ayudó a atenuar las preocupaciones sobre la batalla a tres bandas en el comercio en línea.

Esa competencia ha golpeado más de lo previsto a algunos líderes del e-commerce en el país: las ganancias de JD se redujeron a la mitad en el trimestre, mientras que Meituan advirtió sobre grandes pérdidas, lo que desató una liquidación bursátil de US$ 27 mil millones en las tres compañías la semana pasada.

El factor IA ayuda a explicar por qué las acciones de Alibaba han superado con creces a sus rivales más dependientes del comercio en lo que va del año. Alibaba también ha aprovechado el crecimiento de su brazo internacional, que incluye algunas de las plataformas de compras en línea más reconocidas del mundo, desde Lazada hasta AliExpress.

Tiene “la mejor tesis de habilitador de IA en China”, escribieron analistas de Morgan Stanley, entre ellos Gary Yu, en una nota de investigación. Esto ocurre mientras las pérdidas por reparto de comida y comercio instantáneo alcanzan su punto máximo este trimestre, agregaron.

Los inversionistas ahora están atentos a si Alibaba se involucrará en esa competencia que erosiona márgenes, justo en un momento en que ha declarado niveles récord de gasto para desarrollar servicios y capacidades de cómputo en IA.

El viernes, el jefe de comercio, Jiang Fan, argumentó que las inversiones en quick commerce —entregas de comida y compras instantáneas— ya habían impulsado un crecimiento de 20% en usuarios de su principal plataforma Taobao. La incipiente división, añadió, ha crecido en cuatro meses lo suficiente como para comenzar a alcanzar economías de escala.

Foco en IA

Alibaba está invirtiendo al mismo tiempo de forma sustancial en el campo de la IA, desarrollando modelos de lenguaje de gran escala para no quedar rezagado en una carrera tecnológica crítica.

La compañía considera a la IA como esencial para su futuro, ya sea para proveer cómputo en la nube, potenciar su negocio principal o crear servicios que compitan con OpenAI y DeepSeek. El CEO Eddie Wu llegó a declarar en febrero que la inteligencia artificial general (AGI, por su sigla en inglés) es ahora el objetivo principal de la compañía.

La semana pasada, Alibaba actualizó su propio modelo de generación de video de código abierto, como parte de una serie de mejoras recientes que abarcan desde servicios de IA agente hasta chatbots.

Resta por ver si Alibaba puede convertir la IA en un motor real de ganancias en un campo cada vez más competitivo. Desde Baidu hasta Tencent, las firmas chinas están lanzando y perfeccionando modelos de IA a un ritmo frenético, lo que incrementa la presión sobre Alibaba para lograr avances significativos.

“El despegue de Alibaba refuerza una tendencia más amplia en Asia: mientras la tecnología global sigue enfocada en la geopolítica y las valoraciones, partes del sector tecnológico chino se están reacelerando en silencio, impulsadas no por el ‘hype’, sino por un crecimiento real de ingresos en IA y nube”, dijo Chanana. “Aún no es una rotación generalizada, pero la divergencia es real”.