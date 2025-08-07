Apple sufre una ola de salidas en medio de la guerra por talento en IA

El gigante tecnológico ha perdido cerca de una docena de empleados de su equipo de inteligencia artificial desde comienzos de año, quienes se han ido a empresas rivales.

Apple ha perdido cerca de una docena de empleados de su equipo de inteligencia artificial —incluidos investigadores de alto nivel— frente a competidores, mientras la compañía lucha por mantenerse relevante en la feroz guerra por talento en IA que se vive en Silicon Valley.

Meta, OpenAI, xAI y Cohere han reclutado personal del equipo de IA de Apple desde principios de año en su carrera por ganar ventaja competitiva en esta incipiente tecnología, lo que ha alimentado la preocupación de que el gigante estadounidense esté quedando rezagado en la carrera global por la inteligencia artificial.

OpenAI fichó recientemente a Brandon McKinzie y Dian Ang Yap, dos ingenieros de investigación de modelos fundacionales de Apple, mientras que la startup canadiense Cohere contrató en junio al científico en aprendizaje automático Liutong Zhou.

Otras salidas de alto perfil recientes incluyen la de Ruoming Pang, jefe del equipo de modelos fundacionales de Apple, quien se unió a Meta el mes pasado como parte de la ofensiva del CEO Mark Zuckerberg para atraer grandes nombres con bonos de contratación que superan los US$ 100 millones.

“La salida de Ruoming Pang es enorme: envía una señal de crisis de confianza sobre lo que viene”, dijo Aaron Sines, director de reclutamiento de IA en Razoroo. “Muchas de las empresas que tenemos como clientes están diciendo: ‘miren a Apple: es temporada abierta’”.

Otros miembros senior del equipo de modelos fundacionales de Apple también se han ido a Meta, incluyendo a Mark Lee, Tom Gunter, Bowen Zhang y Shuang Ma. Además, Floris Weers, investigador con base en el Reino Unido que era parte del equipo de Pang, se fue en julio para unirse a una startup en modo “stealth”.

Varios de quienes partieron habían contribuido previamente a artículos académicos sobre modelos de IA que Apple publicó el año pasado, cuando la compañía comenzó a mostrar públicamente sus avances en el área.

Estas salidas ocurren justo cuando el CEO de Apple, Tim Cook, prometió la semana pasada aumentar la inversión en investigación en IA y realizó una inusual reunión general con el personal, donde abordó la necesidad de que Apple “gane” en este terreno.

“Tim hace eso porque reconoce que ha perdido el control del relato”, dijo un exejecutivo de Apple.

El impulso de Apple en IA ha enfrentado varios desafíos durante el último año. La empresa ha tenido dificultades para actualizar su asistente de voz Siri con modelos de lenguaje de última generación que puedan ofrecer respuestas más sofisticadas.

El retraso en el lanzamiento de una versión más inteligente de Siri ha provocado una reestructuración en la cúpula directiva. La responsabilidad sobre Siri fue retirada a John Giannandrea, su “gurú” de IA reclutado desde Google en 2018, y entregada a Mike Rockwell, el ejecutivo detrás del Vision Pro.

Estas mejoras de Siri forman parte central de “Apple Intelligence”, un conjunto de funciones de IA presentadas durante la Worldwide Developers Conference del año pasado y que buscan impulsar las ventas de hardware.

Aunque Apple es conocida por no lanzar funciones al mercado hasta que estén completamente listas, “el ritmo del desarrollo de IA fuera de Apple es vertiginoso”, y su enfoque más lento corre el riesgo de dejarla “muy por detrás de las expectativas de los usuarios”, según Wamsi Mohan, analista de Bank of America.

Se entiende que el equipo central de modelos fundacionales de Apple es relativamente pequeño, con entre 50 y 60 personas, según fuentes familiarizadas con el grupo. Este equipo forma parte de la división más amplia de inteligencia artificial y aprendizaje automático de la compañía.

Aaron Sines, de Razoroo, señaló que ha visto un aumento masivo en el interés de investigadores de IA que están explorando nuevas oportunidades laborales tras conocerse el millonario paquete de compensación ofrecido a Pang por parte de Apple.

“En realidad, hay solo unos mil, quizás dos mil profesionales en el mundo con verdadera experiencia en modelos fundacionales y con las capacidades necesarias para desarrollarlos y ponerlos en funcionamiento”, agregó.

La fiebre por contratar talento en IA se ha intensificado en los últimos meses. El Financial Times reveló el mes pasado que Microsoft había contratado a más de 20 empleados de IA de la división de investigación DeepMind de Google.

“Las empresas ahora consideran al talento élite en IA como activos estratégicos, al mismo nivel que la propiedad intelectual o incluso unidades completas de negocio”, dijo Graig Paglieri, CEO del grupo de reclutamiento Randstad Digital.

“Están buscando a estos profesionales con la misma intensidad y bajo los mismos criterios de valoración que antes se reservaban para adquisiciones”.

Apple y Meta declinaron comentar, mientras que OpenAI y Cohere no respondieron a las solicitudes de información.