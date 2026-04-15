Bancos de Estados Unidos realizan recompras récord impulsadas por reglas más laxas de Trump y mercados volátiles

Los seis mayores prestamistas destinan US$ 33 mil millones a acciones, de acuerdo a los reportes del primer trimestre, superando ampliamente las proyecciones del mercado.

Los mayores bancos de Estados Unidos destinaron un récord de US$ 33 mil millones a recompras de acciones en el primer trimestre, de acuerdo a sus reportes, aprovechando mayores utilidades y las reglas más laxas de la administración de Donald Trump para superar ampliamente las proyecciones del mercado.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup realizaron las mayores recompras de su historia, mientras que Bank of America y Morgan Stanley adquirieron los montos más altos en varios años.

“En cada caso, fue, no sé, 30%, 40%, 50% más alto de lo que estábamos modelando”, dijo Chris Kotowski, analista senior de Oppenheimer que cubre acciones de bancos de gran capitalización.

La administración Trump ha impulsado la política de desregulación más profunda para Wall Street desde la crisis financiera de 2008, permitiendo a los bancos destinar más recursos al crédito y a retornos para los accionistas en lugar de fortalecer sus colchones de capital.

Al mismo tiempo, la agitación geopolítica, incluida la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ha permitido a las divisiones de trading de los bancos beneficiarse de mercados financieros volátiles.

El chief financial officer de Bank of America, Alastair Borthwick, señaló que el banco se encuentra “en una posición donde tenemos abundante capital” y que está “alentado por el trabajo que está realizando la administración” en materia de reglas de capital. BofA recompró US$ 7.200 millones en acciones en el trimestre, el nivel más alto en cuatro años.

El mes pasado, el principal supervisor bancario de la Reserva Federal de Estados Unidos presentó planes para recortar los requerimientos de capital para los mayores bancos de Wall Street en casi 5%. Las entidades han argumentado que las reglas posteriores a la crisis se han vuelto excesivamente exigentes y han restringido el crédito.

Además del auge en recompras, los bancos también destinaron capital a préstamos y a expandir sus libros de trading, un negocio que había perdido protagonismo en la década de 2010 pero que en los últimos años se ha convertido en un motor clave de utilidades.

“Todos aumentaron el monto de capital destinado a trading”, dijo Kotowski.

La directora financiera de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, señaló: “Existía esa oportunidad tanto por dónde estaba efectivamente la acción, como por nuestra posición desde una perspectiva institucional y la cantidad de capital que estamos generando para recomprar más acciones”.

JPMorgan destinó US$ 8.330 millones a recompras en el primer trimestre, superando levemente su récord de hace seis meses de US$ 8.320 millones. Sin embargo, su CEO, Jamie Dimon, adoptó un tono más moderado respecto de estas operaciones, señalando que prefería “destinar el capital a atender a los clientes”.

“Obviamente, tenemos mucho exceso de capital, que hoy estimamos en torno a US$ 40 mil millones”, dijo Dimon. “Nuestra forma preferida de usar capital hoy no es recomprar acciones. Lo estamos haciendo, a valor de mercado justo y todo eso. Pero preferiría recomprar acciones cuando creemos que están con un descuento real y el accionista de largo plazo obtiene el beneficio de comprarlas baratas”.

En Citi, los US$ 6.300 millones que el banco destinó a recomprar sus propias acciones marcaron un récord para un primer trimestre en al menos dos décadas. Goldman gastó un récord de US$ 5 mil millones en recompras. Wells Fargo compró US$ 4 mil millones en el primer trimestre, mientras que Morgan Stanley destinó US$ 1.750 millones a recompras.

Con el aumento de las recompras y la reasignación de recursos financieros hacia crédito y trading, la relación entre capital y activos ponderados por riesgo de los bancos cayó en el trimestre. La caída fue más pronunciada en Goldman, donde este indicador descendió a su nivel más bajo desde 2020.