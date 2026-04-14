Las ganancias de JPMorgan se disparan a US$ 16.500 millones en el primer trimestre, el segundo mejor de su historia
Citigroup y BlackRock también informaron sus resultados, que ofrecen una perspectiva del impacto de la volatilidad de los mercados y la solidez del crédito en los bancos y gestores de activos de Wall Street.
Noticias destacadas
Las ganancias de JPMorgan subieron un 13% a US$ 16.500 millones en el primer trimestre, superando las expectativas en una jornada intensa de resultados en Wall Street.
El banco se benefició de la frenética actividad bursátil provocada por los acontecimientos geopolíticos a principios de 2026, pero el CEO, Jamie Dimon, afirmó que la economía estadounidense "se mantuvo sólida".
Los resultados del martes de los principales bancos y gestoras de activos de Wall Street ofrecen una perspectiva del impacto de la volatilidad de los mercados y la solidez del crédito.
BlackRock anunció por su parte que sus activos bajo gestión disminuyeron a principios de año, ya que la caída del mercado y las fluctuaciones cambiarias contrarrestaron casi US$ 130.000 millones en nuevas entradas de clientes durante el trimestre.
De todos modos, las acciones de BlackRock subieron un 2,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el mayor grupo de inversión del mundo anunciara que sus beneficios habían superado las expectativas, y que su línea de ETF había atraído a nuevos inversores incluso en un contexto de fuertes fluctuaciones en los mercados.
Los beneficios ajustados de Blackrock —que excluyen el efecto de algunos costos relacionados con las acciones vinculados a dos acuerdos alcanzados por el grupo— aumentaron un 17% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares.
En tanto, las ganancias de Wells Fargo aumentaron un 7%, impulsadas por mayores ingresos en su negocio de mercados.
Citigroup también publicará sus resultados más tarde el martes.
Goldman Sachs dio inicio a la temporada de resultados el lunes, reportando un excelente primer trimestre, a pesar de que sus operadores de renta fija y materias primas no alcanzaron las expectativas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra Maratué y viabiliza el mayor proyecto inmobiliario del país
La instancia -en sesión realizada el 13 de abril- ratificó la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa emplazada en Puchuncaví, que por sí sola destraba inversiones por sobre US$ 2.000 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete