Las ganancias de JPMorgan se disparan a US$ 16.500 millones en el primer trimestre, el segundo mejor de su historia

Citigroup y BlackRock también informaron sus resultados, que ofrecen una perspectiva del impacto de la volatilidad de los mercados y la solidez del crédito en los bancos y gestores de activos de Wall Street.

Las ganancias de JPMorgan subieron un 13% a US$ 16.500 millones en el primer trimestre, superando las expectativas en una jornada intensa de resultados en Wall Street.

El banco se benefició de la frenética actividad bursátil provocada por los acontecimientos geopolíticos a principios de 2026, pero el CEO, Jamie Dimon, afirmó que la economía estadounidense "se mantuvo sólida".

Los resultados del martes de los principales bancos y gestoras de activos de Wall Street ofrecen una perspectiva del impacto de la volatilidad de los mercados y la solidez del crédito.

Citigroup registró sus mayores ingresos trimestrales en una década y alcanzó un objetivo clave de rentabilidad, al entrar en la fase final de su plan de reestructuración.

El beneficio neto de Citi aumentó un 42 % interanual, hasta los US$ 5.800 millones, superando los US$ 4.900 millones que esperaban los analistas. Los ingresos también superaron las previsiones, con un incremento del 14 %, hasta los US$ 24.600 millones.

Al igual que en el resto de Wall Street, el negocio de mercados del banco fue el motor de su crecimiento. Los ingresos de mercados aumentaron un 19% con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta los US$ 7.200 millones, mientras que las comisiones de banca de inversión crecieron un 12 %.

BlackRock anunció por su parte que sus activos bajo gestión disminuyeron a principios de año, ya que la caída del mercado y las fluctuaciones cambiarias contrarrestaron casi US$ 130.000 millones en nuevas entradas de clientes durante el trimestre.

De todos modos, las acciones de BlackRock subieron un 2,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el mayor grupo de inversión del mundo anunciara que sus beneficios habían superado las expectativas, y que su línea de ETF había atraído a nuevos inversores incluso en un contexto de fuertes fluctuaciones en los mercados.

Los beneficios ajustados de Blackrock —que excluyen el efecto de algunos costos relacionados con las acciones vinculados a dos acuerdos alcanzados por el grupo— aumentaron un 17% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares.

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En tanto, las ganancias de Wells Fargo aumentaron un 7%, impulsadas por mayores ingresos en su negocio de mercados.

Citigroup también publicará sus resultados más tarde el martes.

Goldman Sachs dio inicio a la temporada de resultados el lunes, reportando un excelente primer trimestre, a pesar de que sus operadores de renta fija y materias primas no alcanzaron las expectativas.